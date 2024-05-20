В Перми состоялось торжественное закрытие фестиваля «Полет без границ»

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В пятницу, 17 мая, во Дворце детского (юношеского) творчества (ДДЮТ) прошло торжественное закрытие и награждение участников VII фестиваля творчества «Полет без границ». Ежегодный фестиваль объединил людей с ограниченными возможностями здоровья от мала до велика — от шести лет и до самого преклонного возраста. Он проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края. Организатором мероприятия выступает ГБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры».
«Полет без границ» — это особенный фестиваль «Центра по реализации проектов в сфере культуры». Это инклюзивный проект, где каждый может проявить себя как творец. Каждый год он обращается к значимой теме: в 2023 году участники вдохновлялись 300-летием Перми, а сейчас — сказками великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. В этом году Россия отмечает 225 лет со дня рождения гения.
Под руководством опытных преподавателей участники прошли творческие мастер-классы по традиционной живописи, графике и компьютерной графике. Уроки были разработаны для разного уровня подготовки, поэтому инициатива подошла и тем, кто не имеет художественного опыта и не рисовал. Все мастер-классы проходили на заявленных площадках. В текущем году в фестивале приняли участие более 600 человек.
Лучшие работы участников стали частью выставки, представленной во Дворце детского (юношеского) творчества, также их можно посмотреть в режиме онлайн — в группе проекта «ВКонтакте». Сам фестиваль тоже проходил не только оффлайн, но и онлайн. Основой «Полета без границ» стала идея, что творчество доступно любому человеку.
Елена Хаткевич, директор Центра по реализации проектов в сфере культуры:
— На протяжении более чем шести лет мы проводим такой фестиваль. В этом году прошло более 17 мастер-классов на тему изобразительного творчества, изобразительного искусства разного уровня. Помимо Перми, нынче мы выезжали в реабилитационный центр в Чайковский и там проводили мастер-классы. По итогам занятий родилась шикарная выставка работ, а также раскраска с элементами работ всех участников и перекидной календарь.
Работы участников посвящены Году семьи, это очень добрая тема — тема, которая учит людей милосердию и желанию проявить себя в творчестве. Надеюсь, что мы продолжим работать в этом направлении.
По словам Елены Хаткевич, детям очень понравилось участвовать в фестивале. Уже в феврале в Центр по реализации проектов в сфере культуры начали звонить и спрашивать, когда начнутся занятия. Первые мастер-классы стартовали в марте. В фестивале принимали участие жители не только Перми и Пермского района, но и других регионов России. А в прошлом году фестиваль отметился на международном уровне — были работы из ирландского Дублина.
«Полет без границ» длится до бесконечности, поэтому в 2022 году в фестивале участвовала 84-летняя жительница Прикамья. Ее работа также была представлена в календаре. Интересно, что взрослые и дети общаются между собой, так как некоторые мастер-классы проводятся в комбинированных группах.
На торжественной церемонии десять победителей получили памятные подарки, а для гостей прошла увлекательная программа с танцевальными и музыкальными номерами. Всех участников фестиваля наградили дипломами, а преподавателей — благодарственными письмами. Лучшие работы участников мастер-классов вошли в настольный календарь на 2025 год, специальный тираж которого вручили участникам во время финального мероприятия.