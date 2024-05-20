В Перми состоялось торжественное закрытие фестиваля «Полет без границ»

«Полет без границ» — это особенный фестиваль «Центра по реализации проектов в сфере культуры». Это инклюзивный проект, где каждый может проявить себя как творец. Каждый год он обращается к значимой теме: в 2023 году участники вдохновлялись 300-летием Перми, а сейчас — сказками великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. В этом году Россия отмечает 225 лет со дня рождения гения.