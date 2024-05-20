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В Перми за четыре месяца 2024 года рождаемость выросла на 2%

В Перми за четыре месяца 2024 года рождаемость выросла на 2%

20 мая 2024, 02:34
Фото: 1MI
Больше всего малышей появилось в Свердловском районе города.

В Перми с января по апрель 2024 года на свет появились 3 519 малышей, что на 2% больше по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года. Чаще всего пермячки становились матерями в Свердловском районе города, где появились 856 новых жителей. Об этом сообщило ИА «Текст».

Обратная ситуация наблюдается в статистике рождаемости по Пермскому краю, где показатель упал на 3%. Лидеры по снижению рождаемости — Уинский округ (-36%), Нытва (-33%) и Кизел (-26%).

Как указывает Росстат, население в Прикамье сократится с 2,49 млн человек в 2024 году до 2,23 млн к 2045 году.

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#Спецпроекты#Статистика#Рождаемость#Прикамье#Свердловский район
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