В Перми за четыре месяца 2024 года рождаемость выросла на 2%

В Перми с января по апрель 2024 года на свет появились 3 519 малышей, что на 2% больше по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года. Чаще всего пермячки становились матерями в Свердловском районе города, где появились 856 новых жителей. Об этом сообщило ИА «Текст».