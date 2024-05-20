В Перми за четыре месяца 2024 года рождаемость выросла на 2%

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Published Сегодня, 02:34
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В Перми с января по апрель 2024 года на свет появились 3 519 малышей, что на 2% больше по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года. Чаще всего пермячки становились матерями в Свердловском районе города, где появились 856 новых жителей. Об этом сообщило ИА «Текст».
Обратная ситуация наблюдается в статистике рождаемости по Пермскому краю, где показатель упал на 3%. Лидеры по снижению рождаемости — Уинский округ (-36%), Нытва (-33%) и Кизел (-26%).
Как указывает Росстат, население в Прикамье сократится с 2,49 млн человек в 2024 году до 2,23 млн к 2045 году.