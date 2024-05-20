В пермских школах сегодня пройдут учения по антитеррористической защищенности

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:11
Сегодня, 20 мая, с 10:00 до 14:00 во всех школах Перми пройдут плановые учения по антитеррористической защищенности. Об этом сообщают в администрации Перми.
Сотрудниками школ, охранных организаций и обучающимися будут отрабатываться алгоритм действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при вооруженном нападении на объект или территорию образовательной организации. Также отрабатывается сценарий обнаружения размещенного в здании или на территории учреждения взрывного устройства.
Накануне в школах провели внеурочные занятия «Разговоры о важном». Уроки посвящены вопросам антитеррористической защищенности образовательных организаций.
Организаторы учений просят учеников и пермяков, чьи дома находятся вблизи школ, сохранять спокойствие — учения запланированные.