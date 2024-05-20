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В пермских школах сегодня пройдут учения по антитеррористической защищенности

В пермских школах сегодня пройдут учения по антитеррористической защищенности

20 мая 2024, 05:10
Фото: 1MI
Организаторы просят пермяков сохранять спокойствие.

Сегодня, 20 мая, с 10:00 до 14:00 во всех школах Перми пройдут плановые учения по антитеррористической защищенности. Об этом сообщают в администрации Перми.

Сотрудниками школ, охранных организаций и обучающимися будут отрабатываться алгоритм действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при вооруженном нападении на объект или территорию образовательной организации. Также отрабатывается сценарий обнаружения размещенного в здании или на территории учреждения взрывного устройства.

Накануне в школах провели внеурочные занятия «Разговоры о важном». Уроки посвящены вопросам антитеррористической защищенности образовательных организаций.

Организаторы учений просят учеников и пермяков, чьи дома находятся вблизи школ, сохранять спокойствие — учения запланированные.

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