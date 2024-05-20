В пермских школах сегодня пройдут учения по антитеррористической защищенности

Сотрудниками школ, охранных организаций и обучающимися будут отрабатываться алгоритм действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при вооруженном нападении на объект или территорию образовательной организации. Также отрабатывается сценарий обнаружения размещенного в здании или на территории учреждения взрывного устройства.