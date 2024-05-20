В Пермском краевом суде сменится замглавы

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Замглавы Пермского краевого суда Игорь Челомбицкий написал заявление о сложении своих полномочий. Документ будет рассмотрен в конце мая Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) РФ. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье».
Кроме этого, на заседании орган судейского сообщества рассмотрит заявление претендента на освобождающуюся должность — председателя первого судебного состава коллегии по административным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Петра Степанова.
Игорь Челомбицкий с 2005 по 2015 годы занимал пост главы Дзержинского суда Перми. В 2015 году он был назначен судьей Пермского краевого суда, а в 2018 — заместителем председателя Пермского краевого суда.
Петр Степанов в 2008 году назначен судьей Соликамского городского суда. В 2013 году занимал должность судьи Пермского краевого суда, а в 2019 — судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.