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В Пермском краевом суде сменится замглавы

В Пермском краевом суде сменится замглавы

20 мая 2024, 10:23
Фото: 1MI
Действующий заместитель председателя написал заявление о прекращении своих полномочий.

Замглавы Пермского краевого суда Игорь Челомбицкий написал заявление о сложении своих полномочий. Документ будет рассмотрен в конце мая Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) РФ. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье».

Кроме этого, на заседании орган судейского сообщества рассмотрит заявление претендента на освобождающуюся должность — председателя первого судебного состава коллегии по административным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Петра Степанова.

Игорь Челомбицкий с 2005 по 2015 годы занимал пост главы Дзержинского суда Перми. В 2015 году он был назначен судьей Пермского краевого суда, а в 2018 — заместителем председателя Пермского краевого суда.

Петр Степанов в 2008 году назначен судьей Соликамского городского суда. В 2013 году занимал должность судьи Пермского краевого суда, а в 2019 — судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

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#Пермский краевой суд#Игорь Челомбицкий#Высшая квалификационная коллегия судей#Седьмой кассационный суд общей юрисдикции#Дзержинский суд Перми#Соликамский городской суд#Замглавы
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