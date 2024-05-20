В Прикамье объявили срочный сбор на поиски пропавшей пожилой женщины

Женщина вышла из дома в Краснокамске 18 мая около 12:00, с тех пор не выходила на связь. На вид пермячке примерно 65 лет, рост 160 см. Телосложение среднее, глаза голубые, волосы короткие и седые. В день исчезнования была одета в светлое пальто, черные брюки и черные туфли.