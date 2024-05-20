В Прикамье объявили срочный сбор на поиски пропавшей пожилой женщины

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
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Updated Сегодня, 04:31
В Пермском крае 19 мая объявлен срочный сбор на поиски пропавшей 73-летней Зои Петровой. Информацию об этом опубликовал поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» вл ВКонтакте.
Женщина вышла из дома в Краснокамске 18 мая около 12:00, с тех пор не выходила на связь. На вид пермячке примерно 65 лет, рост 160 см. Телосложение среднее, глаза голубые, волосы короткие и седые. В день исчезнования была одета в светлое пальто, черные брюки и черные туфли.
Как сообщается в социальной сети, сбор волонтеров организован в Краснокамске. На данный момент ее местоположение неизвестно. «Если вам что-либо известно о пропавшем просьба сообщить по телефонам: 8 (922) 345-67-02 или 112», — написал поисковый отряд.
Оказать помощь в поисках пермячки можно также финансово. Узнать все подробности и связаться с поисковиками можно в социальной сети.