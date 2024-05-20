В выходные в двух районах Перми предстоят масштабные отключения воды

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В двух районах Перми в эти выходные будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщают в «НОВОГОР-Прикамье».
Так, с 9:30 25 мая до 9:30 26 мая для замены задвижки будет произведено отключение участка магистрального водопровода большого диаметра 1200 мм.
Без воды останутся:
Перебои водоснабжения (вплоть до полного отсутствия воды):
В этот же день, 25 мая, с 10:00 до 10:00 26 мая запланировано участка водовода диаметром 600 мм для врезки вновь построенного участка водопровода.
Без воды останутся: