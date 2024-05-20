properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

В выходные в двух районах Перми предстоят масштабные отключения воды

В выходные в двух районах Перми предстоят масштабные отключения воды

20 мая 2024, 14:28
Фото: 1MI
Отключения плановые. Жильцов просят сделать запасы воды

В двух районах Перми в эти выходные будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщают в «НОВОГОР-Прикамье».

Так, с 9:30 25 мая до 9:30 26 мая для замены задвижки будет произведено отключение участка магистрального водопровода большого диаметра 1200 мм.

Без воды останутся:

  • м/р «Железнодорожный»;
  • м/р «Акулова»

Перебои водоснабжения (вплоть до полного отсутствия воды):

  • посёлок «Кирова»
  • м/р «Октябрьский» (Закамск)

В этот же день, 25 мая, с 10:00 до 10:00 26 мая запланировано участка водовода диаметром 600 мм для врезки вновь построенного участка водопровода.

Без воды останутся:

  • ул. Запорожская, 3(ЦТП), 3А, 5,7;
  • ул. Чукотская, 3,4;
  • ул. Старцева, 155,157;
  • ул. Запорожская, 1а, 1/1, 1, 156,160,162,164,166, 168,170,172, 174,176,178;
  • ул. Холмогорская, 2з (д/сад), 4а (д/сад), 2ж (школа), 4в, 4б, 4г, 2е, 2д, 2г, 2в, 2,2а, 3,4/1,4/2,4/3,6.
#Коммунальный рай#Пермь#Отключение водоснабжения#Водоснабжение
Подпишитесь
Экс-начальнику колонии для силовиков в Чусовом продлили арест в СИЗО
Сегодня, 11:10
Горы и леса: пять пеших маршрутов для туристов в Пермском крае и у соседей
Сегодня, 09:46
Власти Перми открывают еще две плоскостные парковки
Сегодня, 11:13
Парк Горького высказал готовность снести некоторые некапитальные здания
Сегодня, 11:37
За четыре месяца 2024 года смертность в Перми выросла на 5%
Сегодня, 09:59
"