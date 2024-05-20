Власти Перми открывают еще две плоскостные парковки

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В Перми готовят к открытию еще две новые внутризональные плоскостные парковки. Они начнут принимать автомобили с 3 июня, сообщают в администрации Перми.
Парковки около здания №52 по ул. Белинского (вдоль ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова) и с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13 будут оборудованы системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и информационными щитами, а стоимость составит 20 рублей в час. При этом здесь можно оставить машину на весь рабочий день, а заплатить только за шесть часов.
Режим работы парковки около дома №52 по улице Белинского установлен с 9:00 до 18:00 ежедневно, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней. Плоскостная парковка у гипермаркета «Семья» будет работать ежедневно круглосуточно, за исключением нерабочих праздничных дней. Они также рассчитаны на длительное пребывание автомобиля в зоне парковки.
Оплата размещения транспортного средства на плоскостной муниципальной парковке должна будет производиться в течение двадцати минут с момента въезда на парковку (при размещении транспортного средства многодетной семьи — в течение ста двадцати минут с момента въезда на парковку). Оплатить использование платной парковки можно на сайте «Парковочное пространство Перми», через мобильное приложение RuParking, через SMS-сообщения, при помощи паркомата (банковской картой), а также с помощью абонемента. На плоскостные парковки также распространяется действие абонементов и возможность постоплаты.
В марте сообщалось, что с 3 июня в Перми откроются четыре плоскостные перехватывающие парковки:
О судьбе этих парковок в администрации пока не сообщают.
В этот же день, 3 июня, расширится зона платных парковок №101. Они появятся на следующих участках улиц: