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Власти Перми открывают еще две плоскостные парковки

Власти Перми открывают еще две плоскостные парковки

20 мая 2024, 11:13
Фото: properm.ru
Они находятся внутри городской зоны платных парковок.

В Перми готовят к открытию еще две новые внутризональные плоскостные парковки. Они начнут принимать автомобили с 3 июня, сообщают в администрации Перми.

Парковки около здания №52 по ул. Белинского (вдоль ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова) и с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13 будут оборудованы системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и информационными щитами, а стоимость составит 20 рублей в час. При этом здесь можно оставить машину на весь рабочий день, а заплатить только за шесть часов.

Режим работы парковки около дома №52 по улице Белинского установлен с 9:00 до 18:00 ежедневно, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней. Плоскостная парковка у гипермаркета «Семья» будет работать ежедневно круглосуточно, за исключением нерабочих праздничных дней. Они также рассчитаны на длительное пребывание автомобиля в зоне парковки.

Оплата размещения транспортного средства на плоскостной муниципальной парковке должна будет производиться в течение двадцати минут с момента въезда на парковку (при размещении транспортного средства многодетной семьи — в течение ста двадцати минут с момента въезда на парковку). Оплатить использование платной парковки можно на сайте «Парковочное пространство Перми», через мобильное приложение RuParking, через SMS-сообщения, при помощи паркомата (банковской картой), а также с помощью абонемента. На плоскостные парковки также распространяется действие абонементов и возможность постоплаты.

В марте сообщалось, что с 3 июня в Перми откроются четыре плоскостные перехватывающие парковки:

  • рядом с остановкой «Разгуляй» по направлению в сторону цирка вдоль ул. Уральской от Парковой до 3-й Разгуляйской;
  • в районе экстрим-парка вдоль ул. Екатерининской;
  • вдоль ул. Мира, рядом со зданием №39 и домом №45.

О судьбе этих парковок в администрации пока не сообщают.

В этот же день, 3 июня, расширится зона платных парковок №101. Они появятся на следующих участках улиц:

  • Куйбышева от Революции до Юрия Смирнова;
  • Глеба Успенского от Куйбышева до Пионерской;
  • Седова от Куйбышева до Пионерской.
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#Пермь#Парковки#Платные парковки#Транспорт
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