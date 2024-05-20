Власти Перми открывают еще две плоскостные парковки

Парковки около здания №52 по ул. Белинского (вдоль ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова) и с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13 будут оборудованы системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и информационными щитами, а стоимость составит 20 рублей в час. При этом здесь можно оставить машину на весь рабочий день, а заплатить только за шесть часов.