Власти уточнили сроки закрытия движения на улице Карпинского

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В министерстве транспорта Пермского края уточнили сроки перекрытия участка ул. Карпинского. В распоряжении от 17 мая, опубликованном на сайте ведомства, сказано, что движение транспорта будет прекращено с полуночи 25 мая до 16 октября 2025 года. При этом транспорт продолжит курсировать по ул. Карпинского от Стахановской до Левченко.
Ранее чиновники сообщали, что на время реконструкции прекратится движение трамваев в Индустриальном районе, а также изменятся автобусные маршруты. С 1 мая запущен компенсационный маршрут №72, двигающийся от ТРЦ «Планета» по ул. Мира, Стахановской, шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту, Ленина.
Реконструкция путепровода по ул. Карпинского проводится в ходе первого этапа работ по расширению улицы на участке от Мира до шоссе Космонавтов. После завершения работ здесь будет оборудовано не две полосы движения, а шесть, что позволит разгрузить автомагистраль от транспорта и пробок.