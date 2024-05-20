Власти уточнили сроки закрытия движения на улице Карпинского

Реконструкция путепровода по ул. Карпинского проводится в ходе первого этапа работ по расширению улицы на участке от Мира до шоссе Космонавтов. После завершения работ здесь будет оборудовано не две полосы движения, а шесть, что позволит разгрузить автомагистраль от транспорта и пробок.