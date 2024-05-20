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Минтранс Прикамья: движение на Карпинского закроют до 16 октября 2025 года

Власти уточнили сроки закрытия движения на улице Карпинского

20 мая 2024, 07:31
Фото: Telegram-канал губернатора Дмитрия Махонина

Минтранс Прикамья: движение на Карпинского закроют до 16 октября 2025 года

В ходе реконструкции вместо двух полос движения появится шесть.

В министерстве транспорта Пермского края уточнили сроки перекрытия участка ул. Карпинского. В распоряжении от 17 мая, опубликованном на сайте ведомства, сказано, что движение транспорта будет прекращено с полуночи 25 мая до 16 октября 2025 года. При этом транспорт продолжит курсировать по ул. Карпинского от Стахановской до Левченко.

Фото: распоряжение министерства транспорта Пермского края

Ранее чиновники сообщали, что на время реконструкции прекратится движение трамваев в Индустриальном районе, а также изменятся автобусные маршруты. С 1 мая запущен компенсационный маршрут №72, двигающийся от ТРЦ «Планета» по ул. Мира, Стахановской, шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту, Ленина.

Реконструкция путепровода по ул. Карпинского проводится в ходе первого этапа работ по расширению улицы на участке от Мира до шоссе Космонавтов. После завершения работ здесь будет оборудовано не две полосы движения, а шесть, что позволит разгрузить автомагистраль от транспорта и пробок.

В Перми через месяц начнется реконструкция путепровода на Карпинского. Что изменится?
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#Общество#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Общественный транспорт
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