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Published Сегодня, 11:26

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Updated Сегодня, 11:28

В Оханском округе в субботу простились с погибшим на СВО Александром Солдатовым

Всегда был на передовой. В Оханском округе простились с погибшим участником СВО

20 мая 2024, 11:26
Фото: Светлана Еловикова / vk.com/public191472812

В Оханском округе в субботу простились с погибшим на СВО Александром Солдатовым

Александр Солдатов погиб около четырех недель назад.

В субботу, 18 мая, в селе Андреевка Оханского городского округа простились с 35-летним погибшим на СВО Александром Солдатовым. Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, мужчина закончил Андреевскую школу, любил природу и дорожил своей семьей, был отзывчивым.

Во время СВО Солдатов служил в отделении огневой поддержки штурмовой роты, был всегда на передовой. 22 апреля текущего года он погиб. На похороны приехали родные, местные власти, школьный учитель и одноклассники. Траурная церемония завершилась обрядом отпевания.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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