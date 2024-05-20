Всегда был на передовой. В Оханском округе простились с погибшим участником СВО

Во время СВО Солдатов служил в отделении огневой поддержки штурмовой роты, был всегда на передовой. 22 апреля текущего года он погиб. На похороны приехали родные, местные власти, школьный учитель и одноклассники. Траурная церемония завершилась обрядом отпевания.