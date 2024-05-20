Всегда был на передовой. В Оханском округе простились с погибшим участником СВО

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В субботу, 18 мая, в селе Андреевка Оханского городского округа простились с 35-летним погибшим на СВО Александром Солдатовым. Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, мужчина закончил Андреевскую школу, любил природу и дорожил своей семьей, был отзывчивым.
Во время СВО Солдатов служил в отделении огневой поддержки штурмовой роты, был всегда на передовой. 22 апреля текущего года он погиб. На похороны приехали родные, местные власти, школьный учитель и одноклассники. Траурная церемония завершилась обрядом отпевания.