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За четыре месяца 2024 года смертность в Перми выросла на 5%

За четыре месяца 2024 года смертность в Перми выросла на 5%

20 мая 2024, 09:59
Фото: 1MI
Средняя продолжительность жизни в 2024 году составила 71,99 лет.

За первые четыре месяца 2024 года в Перми умерли 4 723 человека, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ЗАГС.

Как указывает орган власти, в целом на территории Прикамья смертность выросла на 6%, составив 11 849 человек. В текущем году средняя продолжительность жизни пермяка составила 71,99 лет.

По прогнозам Росстата, к 2045 году средняя продолжительность жизни в Пермском крае увеличится до 79,14 лет.

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#Пермь#Прогноз#Загс#Росстат#Продолжительность жизни#Смертность#Прикамье#2024 год#Аналогичный период
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