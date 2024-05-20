За четыре месяца 2024 года смертность в Перми выросла на 5%

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
За первые четыре месяца 2024 года в Перми умерли 4 723 человека, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ЗАГС.
Как указывает орган власти, в целом на территории Прикамья смертность выросла на 6%, составив 11 849 человек. В текущем году средняя продолжительность жизни пермяка составила 71,99 лет.
По прогнозам Росстата, к 2045 году средняя продолжительность жизни в Пермском крае увеличится до 79,14 лет.