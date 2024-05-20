Жители Чусового обсуждают решение мэра продлить отопительный сезон при + 20° на улице

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Глава Чусовского городского округа Сергей Белов объявил о продлении отопительного сезона до 27 мая. Сообщение появилось за личной странице Белова во Вконтакте.
Решение продлить отопление в муниципалитете принято в связи с ожидающимися неблагоприятными погодными условиями. Сегодня в Чусовом температурный фон составляет 20°.
В середине этой неделе в округе ожидается похолодание до 7…8°, однако к 25 мая снова прогнозируется тепло, воздух прогреется до 20°. Местные жители на сообщение о продлении отопительного сезона отреагировали неоднозначно. «Это продлевание ведь не бесплатное. Надо было еще 15 мая отключить, как положено», — написала женщина под постом. Другие наоборот поддержали решение чиновника.