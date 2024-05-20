properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Жители Чусового обсуждают решение мэра сохранить отопление при + 20° на улице

Жители Чусового обсуждают решение мэра продлить отопительный сезон при + 20° на улице

20 мая 2024, 11:18
Фото: 1MI

Жители Чусового обсуждают решение мэра сохранить отопление при + 20° на улице

Мера объясняется ожидающимся похолоданием.

Глава Чусовского городского округа Сергей Белов объявил о продлении отопительного сезона до 27 мая. Сообщение появилось за личной странице Белова во Вконтакте.

Решение продлить отопление в муниципалитете принято в связи с ожидающимися неблагоприятными погодными условиями. Сегодня в Чусовом температурный фон составляет 20°.

В середине этой неделе в округе ожидается похолодание до 7…8°, однако к 25 мая снова прогнозируется тепло, воздух прогреется до 20°. Местные жители на сообщение о продлении отопительного сезона отреагировали неоднозначно. «Это продлевание ведь не бесплатное. Надо было еще 15 мая отключить, как положено», — написала женщина под постом. Другие наоборот поддержали решение чиновника.

Читайте также:
Арктический циклон, пришедший с Карского моря, накроет ПермьОпять снег. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в будниМЧС предупреждает о ночных заморозках в Пермском крае
#Погода#Отопление#Белов#Температура#Муниципалитет#Жители#Чусово
Подпишитесь
Экс-начальнику колонии для силовиков в Чусовом продлили арест в СИЗО
Сегодня, 11:10
Горы и леса: пять пеших маршрутов для туристов в Пермском крае и у соседей
Сегодня, 09:46
Власти Перми открывают еще две плоскостные парковки
Сегодня, 11:13
Парк Горького высказал готовность снести некоторые некапитальные здания
Сегодня, 11:37
За четыре месяца 2024 года смертность в Перми выросла на 5%
Сегодня, 09:59
"