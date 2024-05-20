Жителю Прикамья пришлось заплатить за укушенный палец более 200 тысяч рублей

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Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 07:43
Серьезными неприятностями окончился межличностный конфликт для двух жителей Пермского края. Один получил травму и пострадал физически, а другой понес материальные потери, сообщает УФССП по Пермскому краю.
Конфликт на почве личных неприязненных отношений, возникший между жителем Губахи и уроженцем Кизела, закончился для одного из них операцией и длительным курсом реабилитации. В ходе потасовки оппонент укусил губахинца за мизинец правой руки, вследствие чего у 60-летнего пострадавшего оказалось повреждено сухожилие. Для восстановления функций пальца потребовалось хирургическое вмешательство и три больничных общей продолжительностью 135 календарных дней. Все это время мужчина терпел убытки, так как по состоянию здоровья не мог исполнять заключенный ранее договор об оказании транспортных услуг. За взысканием компенсации морального вреда и упущенной выгоды прикамец обратился сначала в суд, а затем к судебным приставам.
Согласно исполнительному производству, уроженец Кизела обязан был выплатить пострадавшему 196 тыс. рублей, из них 40 тыс. — компенсация морального вреда, а оставшаяся сумма причиненные убытки.
Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но в срок для добровольного исполнения решение суда исполнено не было, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, превысившего 10 тыс. рублей.
Было установлено, что должник является получателем пенсии, в собственности у него находится автомобиль LADA Granta и объект недвижимости. Судебный пристав обратил взыскание на его доходы и запретил совершать регистрационные сделки с имуществом.
Осознав, что отдавать долг все равно придется и здраво оценив свои финансовые возможности, пенсионер воспользовался своим правом на сохранение прожиточного минимума. Судебный пристав удовлетворил заявление должника и вынес соответствующее постановление. В дальнейшем деньги в счет погашения долга стабильно удерживались со счета мужчины. В настоящее время требования взыскателя удовлетворены в полном объеме.