Жителю Прикамья пришлось заплатить за укушенный палец более 200 тысяч рублей

Конфликт на почве личных неприязненных отношений, возникший между жителем Губахи и уроженцем Кизела, закончился для одного из них операцией и длительным курсом реабилитации. В ходе потасовки оппонент укусил губахинца за мизинец правой руки, вследствие чего у 60-летнего пострадавшего оказалось повреждено сухожилие. Для восстановления функций пальца потребовалось хирургическое вмешательство и три больничных общей продолжительностью 135 календарных дней. Все это время мужчина терпел убытки, так как по состоянию здоровья не мог исполнять заключенный ранее договор об оказании транспортных услуг. За взысканием компенсации морального вреда и упущенной выгоды прикамец обратился сначала в суд, а затем к судебным приставам.