Акушерку из Кондратово признали виновной в гибели пациентки

При этом, утверждали ранее в прокуратуре, врач проявила небрежность при введении и подборе обезболивающего лекарственного препарата во время операции, она заменила его дозировку и плотность. Как следует из обвинения, для анестезии врач использовала не двухпроцентный раствор лидокаина, а десятипроцентный. Из-за неправильной дозировки у Анастасии развился шок и полиорганная недостаточность. Из-за того, что анестезия была неправильно подобрана, случилась токсическая реакция. В итоге пациентка скончалась в медкабинете из-за передозировки препарата.