Акушерку из Кондратово признали виновной в гибели пациентки

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:21
Сегодня Пермский районный суд признал акушера-гинеколога амбулатории в Кондратово Наталью Голых виновной в гибели пациентки. Ей на два года ограничили свободу и на тот же срок запретили работать врачом, стало известно журналисту Properm.ru. Судья Екатерина Герасимова полностью поддержала требования прокуратуры.
Гособвинение в прениях просило назначить акушерке два года ограничения свободы и два года запретить вести медицинскую деятельность. По информации журналиста Properm.ru, защита родственников погибшей пациентки поддержала требования прокуратуры, собственных требований у пострадавших не было.
Женщину обвинили в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Изначально доктор Голых признала вину, ее защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа. Но против этого выступила Анастасия Шардакова, адвокат родственников погибшей 36-летней пациентки.
Следствие считает, что врач выполняли некие действия в амбулаторных условиях, хотя при наличии показаний их нужно проводить именно в стационаре. Женщина отказалась от госпитализации, тогда врач продолжила свои действия. Как известно из материалов дела, врач после того, как амбулаторная манипуляция пошла не по плану: у пациентки в медицинской карте указано «удаление ВМС, неудачная попытка», врач решила продолжить удаление сама.
При этом, утверждали ранее в прокуратуре, врач проявила небрежность при введении и подборе обезболивающего лекарственного препарата во время операции, она заменила его дозировку и плотность. Как следует из обвинения, для анестезии врач использовала не двухпроцентный раствор лидокаина, а десятипроцентный. Из-за неправильной дозировки у Анастасии развился шок и полиорганная недостаточность. Из-за того, что анестезия была неправильно подобрана, случилась токсическая реакция. В итоге пациентка скончалась в медкабинете из-за передозировки препарата.