Александр Бастрыкин затребовал доклада по делу об избиении на улице в Прикамье

К Бастрыкину в его приёмную «ВКонтакте» обратилась жительница Пермского края. Она выражает несогласие с ходом установления обстоятельств причинения телесных повреждений ее 18-летнему сыну. В мае текущего года молодой человек беспричинно подвергся избиению со стороны неизвестных ему лиц. Пострадавший получил травму головы, ему требуется оперативное вмешательство. Кроме того, те же неизвестные совершили нападения на других граждан, в том числе 14-летнего мальчика. До настоящего времени нападавшие к ответственности не привлечены, от общества не изолированы.