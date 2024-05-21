Александр Бастрыкин затребовал доклада по делу об избиении на улице в Прикамье

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении прохожих в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
К Бастрыкину в его приёмную «ВКонтакте» обратилась жительница Пермского края. Она выражает несогласие с ходом установления обстоятельств причинения телесных повреждений ее 18-летнему сыну. В мае текущего года молодой человек беспричинно подвергся избиению со стороны неизвестных ему лиц. Пострадавший получил травму головы, ему требуется оперативное вмешательство. Кроме того, те же неизвестные совершили нападения на других граждан, в том числе 14-летнего мальчика. До настоящего времени нападавшие к ответственности не привлечены, от общества не изолированы.
Ранее указанная ситуация получила распространение в СМИ. Александр Бастрыкин поручал представить по ней доклад.
В СУ СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерия Сафонова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В Перми вчера поздно вечером, 3 мая, компания неизвестных мужчин избила человека. Позже оказалось, что пострадавших от побоев может быть двое — на них напали в разное время, но в один день.