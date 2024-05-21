Амфитеатр и баржа. Соликамск представил проект планировки участка музея-заповедника

Авторы предлагают обновить места для отдыха у воды, благоустроить зоны барбекю, амфитеатра, смотровых площадок, террас, детскую площадку в виде баржи и установить тематические арт-объекты «Солевары» и «Сользавод». Кроме этого, предусмотрена парковка.