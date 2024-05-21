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Амфитеатр и баржа. Соликамск представил проект планировки участка музея-заповедника

Амфитеатр и баржа. Соликамск представил проект планировки участка музея-заповедника

21 мая 2024, 05:01
Фото: Министерство ЖКХ Пермского края
Конкурс проводится в рамках президентского национального проекта «Жильё и городская среда».

Соликамск представил проект перепланирования участка около музея-заповедника «Соль завод» — «Слобода солеваров». Информацию об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Пермского края в социальных сетях.

Авторы предлагают обновить места для отдыха у воды, благоустроить зоны барбекю, амфитеатра, смотровых площадок, террас, детскую площадку в виде баржи и установить тематические арт-объекты «Солевары» и «Сользавод». Кроме этого, предусмотрена парковка.

Конкурс проводится в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

Фото: Министерство ЖКХ Пермского края
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#Арт-объекты#Соликамск#Музей-заповедник#Президентский национальный проект#Жильё и городская среда#Обновление мест для отдыха
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