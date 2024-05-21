Амфитеатр и баржа. Соликамск представил проект планировки участка музея-заповедника

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:01
Соликамск представил проект перепланирования участка около музея-заповедника «Соль завод» — «Слобода солеваров». Информацию об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Пермского края в социальных сетях.
Авторы предлагают обновить места для отдыха у воды, благоустроить зоны барбекю, амфитеатра, смотровых площадок, террас, детскую площадку в виде баржи и установить тематические арт-объекты «Солевары» и «Сользавод». Кроме этого, предусмотрена парковка.
Конкурс проводится в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».