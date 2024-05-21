Число безбилетников в общественном транспорте Перми превысило ожидания властей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В начале 2024 года в Перми выросло количество безбилетников. Об сообщило издание Ura.ru со ссылкой на начальника департамента транспорта Анатолия Путина.
Как отметил депутат Эдуард Мирзамухаметов, примерно 25% жителей Перми ездят «зайцами» в общественном транспорте. «При плане безбилетников в 21% этот показатель составил 24,5%», сказал Мирзамухаметов.
По словам Путина, в феврале городские власти увеличили число проверок в два раза. Это позволило уличить в неоплате проезда большее количество пермяков — возросло число составленных протоколов.
В I кв. 2024 года контролерами составлено 4 470 протоколов о нарушениях, при этом только в 50% случаев было принято решение о штрафе.