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Число безбилетников в общественном транспорте Перми превысило ожидания властей

Число безбилетников в общественном транспорте Перми превысило ожидания властей

21 мая 2024, 08:31
Фото: properm.ru
Четверть жителей Перми ездят «зайцами».

В начале 2024 года в Перми выросло количество безбилетников. Об сообщило издание Ura.ru со ссылкой на начальника департамента транспорта Анатолия Путина.

Как отметил депутат Эдуард Мирзамухаметов, примерно 25% жителей Перми ездят «зайцами» в общественном транспорте. «При плане безбилетников в 21% этот показатель составил 24,5%», сказал Мирзамухаметов.

По словам Путина, в феврале городские власти увеличили число проверок в два раза. Это позволило уличить в неоплате проезда большее количество пермяков — возросло число составленных протоколов.

В I кв. 2024 года контролерами составлено 4 470 протоколов о нарушениях, при этом только в 50% случаев было принято решение о штрафе.

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#Пермь#Штрафы#Общественный транспорт#Нарушения#Проверки#Протоколы#Безбилетники
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