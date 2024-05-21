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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Досуг, вкусная еда и отели: что посмотреть в Пермском крае

21 мая 2024, 14:26
Рассказываем, как почувствовать дух региона.

Собираясь в Пермский край, даже опытный путешественник задумается, по каким местам в регионе нужно пройтись. Находясь в Прикамье, съездите к уникальным достопримечательностям, таким как Каменный город, Усьвинские столбы, гора Полюд, камень Ветлан и Кунгурская ледяная пещера.

Не забудьте и о визитных карточках Перми и Пермского края — арт-объектах «Счастье не за горами» и «Пермяк — соленые уши», архитектурных памятниках города — театре оперы и балета, доме Грибушина и Спасо-Преображенском соборе. Позаботьтесь о вариантах досуга в регионе — от сплавов по рекам до мастер-класса по приготовлению вязовских пряников в Кунгуре. Юные туристы смогут найти свой вариант отдыха — от прогулок по благоустроенной набережной до Музея пермских древностей.

А если вы любите национальную кухню, то обязательно попробуйте особенные пермские блюда — посикунчики, уральские пистики, шанежки и другие. Пермский край привлекает все больше туристов.

По словам директора филиала МТС в Пермском крае Оксаны Кайгородовой: «Это связано и с прошедшим 300-летием города, к которому Пермь заметно преобразилась, и с постоянно растущим интересом жителей страны к российским территориям. Новый цифровой путеводитель помогает спланировать путешествие в Прикамье».

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