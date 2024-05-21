Досуг, вкусная еда и отели: что посмотреть в Пермском крае

Не забудьте и о визитных карточках Перми и Пермского края — арт-объектах «Счастье не за горами» и «Пермяк — соленые уши», архитектурных памятниках города — театре оперы и балета, доме Грибушина и Спасо-Преображенском соборе. Позаботьтесь о вариантах досуга в регионе — от сплавов по рекам до мастер-класса по приготовлению вязовских пряников в Кунгуре. Юные туристы смогут найти свой вариант отдыха — от прогулок по благоустроенной набережной до Музея пермских древностей.