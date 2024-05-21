Движение на Красавинском мосту не будут перекрывать для ремонта после ДТП

Напомним, что Красавинский мост вошел в программу ремонтных дорог на 2024–2026 годы. Проектно-изыскательские работы должны закончиться к сентябрю текущего года. После этого проект должен пройти согласование в Главгосэкспертизе. После утверждения проекта на объекте начнется капитальный ремонт, который запланирован до конца 2026 года. Стоимость проекта сложилась в 3,5 млрд руб.