Движение на Красавинском мосту не будут перекрывать для ремонта после ДТП

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Красавинский мост в Перми не станут перекрывать для ремонта после автоаварии. Об этом сообщил «РБК Пермь» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прикамье». Аварийный ремонт участка, запланированный на май 2024 года, не потребуется.
Ранее сообщалось, что на мосту будет перекрыто движение с целью проведения дополнительных ремонтных мероприятий после февральского ДТП, когда автомобиль врезался в торчащую из мостового шва металлическую балку.
Как отметили в пресс-службе ведомства, проведенный ремонт дороги в феврале принес положительные результаты, в связи с чем надобность в повторном ремонте отпала. «Ограничение движения не потребуется», сообщили изданию.
Напомним, что Красавинский мост вошел в программу ремонтных дорог на 2024–2026 годы. Проектно-изыскательские работы должны закончиться к сентябрю текущего года. После этого проект должен пройти согласование в Главгосэкспертизе. После утверждения проекта на объекте начнется капитальный ремонт, который запланирован до конца 2026 года. Стоимость проекта сложилась в 3,5 млрд руб.