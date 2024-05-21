properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Движение на Красавинском мосту не будут перекрывать для ремонта после ДТП

Движение на Красавинском мосту не будут перекрывать для ремонта после ДТП

21 мая 2024, 05:27
Фото: properm.ru
В феврале на пермском мосту автомобиль врезался в торчащую из мостового шва балку.
Сюжет
Дтп

Красавинский мост в Перми не станут перекрывать для ремонта после автоаварии. Об этом сообщил «РБК Пермь» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прикамье». Аварийный ремонт участка, запланированный на май 2024 года, не потребуется.

Ранее сообщалось, что на мосту будет перекрыто движение с целью проведения дополнительных ремонтных мероприятий после февральского ДТП, когда автомобиль врезался в торчащую из мостового шва металлическую балку.

Как отметили в пресс-службе ведомства, проведенный ремонт дороги в феврале принес положительные результаты, в связи с чем надобность в повторном ремонте отпала. «Ограничение движения не потребуется», сообщили изданию.

Напомним, что Красавинский мост вошел в программу ремонтных дорог на 2024–2026 годы. Проектно-изыскательские работы должны закончиться к сентябрю текущего года. После этого проект должен пройти согласование в Главгосэкспертизе. После утверждения проекта на объекте начнется капитальный ремонт, который запланирован до конца 2026 года. Стоимость проекта сложилась в 3,5 млрд руб.

Читайте также:
На Красавинском мосту в Перми произошло массовое ДТП с участием шести машинНа пермской площади Гайдара сдвинули срок изменения движения транспортаСтало известно, где в Перми откроется второй в городе боулинг-центр
#Дтп#Пермь#Ремонт#Красавинский мост#Аварийный ремонт#Металлическая балка#Ремонтные дороги
Подпишитесь
В Перми пытаются списать имущество банка-банкрота на 341 миллион рублей
Сегодня, 03:10
Глава сельского поселения в Осинском районе осуждена за превышение полномочий
Вчера, 14:52
Пермский край не вошёл в топ-20 регионов по динамике заработной платы
Сегодня, 02:42
Назначена дата начала рассмотрения жалобы Центробанка на изъятие акций СМЗ
Вчера, 15:46
В выходные в двух районах Перми предстоят масштабные отключения воды
Вчера, 14:28
Парк Горького высказал готовность снести некоторые некапитальные здания
Вчера, 11:37
"