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Published Сегодня, 11:01

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Updated Сегодня, 11:03

Подрядчик планирует возобновить работы на старом Чусовском мосту

Этим летом планируют возобновить работы на старом мосту через Чусовую

21 мая 2024, 11:01
Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Подрядчик планирует возобновить работы на старом Чусовском мосту

Стройка была заморожена еще в прошлом году.

Работы на Чусовском мосту должны возобновиться в третьем квартале текущего года. Об этом заявил вице-премьер по вопросам инфраструктуры Андрей Алякринский во время заседания инфраструктурного комитета.

Как сообщает издание «В курсе.ру», генеральный подрядчик намерен возобновить работы по концессионному соглашению в середине лета. Он продолжит строительство новой очереди — развязки и подъездные пути к мосту, а также займется реконструкцией старой очереди.

«Ведутся переговоры по урегулированию ситуации, в том числе о необходимом сроке завершения работ и объемах финансирования. Их величина будет определена после устранения спорных моментов по объекту. Со стороны Пермского края прорабатываются альтернативные варианты решений для скорейшего возобновления работ на объекте», — пояснили в пресс-службе министерства транспорта Прикамья изданию ТАСС.

Реконструкция старого Чусовского моста прекратилась в прошлом году. В сентябре губернатор региона Дмитрий Махонин заявил, что работы фактически остановлены, и генподрядчик, АО «Стройтрансгаз», меняет управленческую команду

Новый мост через Чусовую с двумя полосами движения и 14 опорами был запущен в декабре 2022 года. Затем началась реконструкция старого моста, и ее должны были завершить в марте 2024 года, но этого так и не случилось.

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#Общество#Никогданибудь#Пермь#Мост
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