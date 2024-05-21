Фестиваль «Тайны горы Крестовой» откроет 29 июня мюзикл пермского Театра-Театра

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
XIII Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» (16+) состоится в Губахе с 28 июня по 3 июля 2024 года. В программе открытия мероприятия традиционный «Закат на Крестовой».
На фоне заходящего солнца выступит Пермский академический Театр-Театр со спектаклем-концертом MusicHall (0+). В него войдут фрагменты культовых мюзиклов со всего мира.
В программе фестиваля запланированы десять спектаклей восьми театров из Губахи, Березников, Перми, Челябинска, Астрахани и Еревана. Фестивальной площадкой станет вершина Рудянского споя, различные локации заброшенного шахтёрского «города-призрака» Верхняя Губаха, а также курорт «Губаха».
Сообщается, что в рамках фестиваля будет предусмотрена работа творческой лаборатории, посвящённой юбилею Александра Пушкина.