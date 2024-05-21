Маршрут по экологическим тропам Черняевского леса Перми: от ручья к ручью

Сегодня в программе экологические тропы «С любовью, лес», «Дорога домой» и «Тропинка открытий». По «Дороге домой» увидите три вида болот — реликтовое, ольховое и кочкарное, и сосну возрастом более 300 лет. А «Тропинка здоровья», ответвление «Дороги домой», организована для ребятни. Всего — 1,39 км и 9 станций. Она-то и приведет нас обратно к ручью. Идеальное время для такого забега с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00.