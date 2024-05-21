Маршрут по экологическим тропам Черняевского леса Перми: от ручья к ручью

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Начнем и закончим у ручья Светлого. Ручей берет начало в Черняевском лесу. Это между двумя крупными промышленными районами города — Дзержинским и Индустриальным. И ведь самый настоящий лес! Тут растет и сосна, и ельник, и березняк, и ольховые. А ручей так называется неспроста: у истоков водичка прозрачная-прозрачная. Светлая. Но пить все-таки нельзя, про два промышленных района по обе стороны леса помните?
Далее двигаемся к парку «Золотые пески», что на берегу небольшого живописного озера. Летом тут живут утки. Есть много оборудованных мест для пикников. Впереди сразу три экологические тропы — оборудованные маршруты по лесу. В Перми такие штуки любят, деревьев тут много. Идешь себе неспешно, а по пути остановки — скамейки, чтоб передохнуть, и информационные стенды с разными интересными фактами о природе.
Сегодня в программе экологические тропы «С любовью, лес», «Дорога домой» и «Тропинка открытий». По «Дороге домой» увидите три вида болот — реликтовое, ольховое и кочкарное, и сосну возрастом более 300 лет. А «Тропинка здоровья», ответвление «Дороги домой», организована для ребятни. Всего — 1,39 км и 9 станций. Она-то и приведет нас обратно к ручью. Идеальное время для такого забега с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00.