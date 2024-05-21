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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

МЧС Пермского края: в регионе ожидаются заморозки до -5 градусов

МЧС Прикамья предупреждает о ночных заморозках

21 мая 2024, 13:12
Фото: unsplash.com

МЧС Пермского края: в регионе ожидаются заморозки до -5 градусов

О происшествиях сообщайте по номеру 112.

В Пермском крае ожидаются заморозки, предупредили синоптики. Ночью 22 мая местами в регионе температура воздуха упадет до -3°, а 23 и 24 мая заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5° ожидаются повсеместно.

В пресс-службе регионального главного управления МЧС сообщают, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров. Это происходит из-за нарушения правил использования электробытовых приборов или газового оборудования. Во время ночных заморозков водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните по номерам экстренных служб: 01, 101 или 112.

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