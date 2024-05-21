МЧС Прикамья предупреждает о ночных заморозках

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В Пермском крае ожидаются заморозки, предупредили синоптики. Ночью 22 мая местами в регионе температура воздуха упадет до -3°, а 23 и 24 мая заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5° ожидаются повсеместно.
В пресс-службе регионального главного управления МЧС сообщают, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров. Это происходит из-за нарушения правил использования электробытовых приборов или газового оборудования. Во время ночных заморозков водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.
Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните по номерам экстренных служб: 01, 101 или 112.