МЧС Прикамья предупреждает о ночных заморозках

В пресс-службе регионального главного управления МЧС сообщают, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров. Это происходит из-за нарушения правил использования электробытовых приборов или газового оборудования. Во время ночных заморозков водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.