На маркетплейсе Wildberries стартовала продажа автомобилей Lada

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Маркетплейс Wildberries совместно с группой «Автоваз» запустил продажу автомобилей Lada. На первом этапе купить машину могут жители Волгоградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
По словам генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук, среди россиян сформировался новый потребительский тренд. Теперь покупатели готовы приобретать на онлайн-площадках и автомобили. А ведущие производители автомобилей верят в развитие продаж через маркетплейсы и готовы инвестировать в данное направление.
Усиление программы онлайн-покупки автомобилей Lada является одним из основных направлений стратегии развития продаж производителя. Как рассказал вице-президент по продажам и маркетингу «Автоваза» Дмитрий Костромин, планируется присутствие в городах-милионниках и разработка специальных условий приобретения «Лады» на Wildberries.
Окончательная цена автомобиля на Wildberries будет известна покупателям сразу — не нужно покупать дополнительные услуги или сервисы. Все представленные модели есть в наличии. Договор купли-продажи машины подписывается и передается покупателю непосредственно перед выдачей нового авто. На купленные на маркетплейсе машины также будет действовать гарантия официального дилера — три года или 100 тыс. км пробега.
О продаже транспортных средств на Wildberries стало известно в середине апреля. По данным маркетплейса, за первый месяц покупатели приобрели 11 автомобилей и один мотоцикл. В категории в наличии несколько автомобильных трендов, мотоциклов и байков. Кроме того, в раздел «Транспортные средства» планируется добавить квадроциклы и снегоходы.