На маркетплейсе Wildberries стартовала продажа автомобилей Lada

Окончательная цена автомобиля на Wildberries будет известна покупателям сразу — не нужно покупать дополнительные услуги или сервисы. Все представленные модели есть в наличии. Договор купли-продажи машины подписывается и передается покупателю непосредственно перед выдачей нового авто. На купленные на маркетплейсе машины также будет действовать гарантия официального дилера — три года или 100 тыс. км пробега.