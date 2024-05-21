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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

На Wildberries началась продажа автомобилей Lada

На маркетплейсе Wildberries стартовала продажа автомобилей Lada

21 мая 2024, 06:45
Фото: официальная страница LADA «ВКонтакте»

На Wildberries началась продажа автомобилей Lada

Продажа транспортных средств стартовала в середине апреля, теперь выбор товара расширен.

Маркетплейс Wildberries совместно с группой «Автоваз» запустил продажу автомобилей Lada. На первом этапе купить машину могут жители Волгоградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

По словам генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук, среди россиян сформировался новый потребительский тренд. Теперь покупатели готовы приобретать на онлайн-площадках и автомобили. А ведущие производители автомобилей верят в развитие продаж через маркетплейсы и готовы инвестировать в данное направление.

Усиление программы онлайн-покупки автомобилей Lada является одним из основных направлений стратегии развития продаж производителя. Как рассказал вице-президент по продажам и маркетингу «Автоваза» Дмитрий Костромин, планируется присутствие в городах-милионниках и разработка специальных условий приобретения «Лады» на Wildberries.

Окончательная цена автомобиля на Wildberries будет известна покупателям сразу — не нужно покупать дополнительные услуги или сервисы. Все представленные модели есть в наличии. Договор купли-продажи машины подписывается и передается покупателю непосредственно перед выдачей нового авто. На купленные на маркетплейсе машины также будет действовать гарантия официального дилера — три года или 100 тыс. км пробега.

О продаже транспортных средств на Wildberries стало известно в середине апреля. По данным маркетплейса, за первый месяц покупатели приобрели 11 автомобилей и один мотоцикл. В категории в наличии несколько автомобильных трендов, мотоциклов и байков. Кроме того, в раздел «Транспортные средства» планируется добавить квадроциклы и снегоходы.

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#Авто#Общество#Транспорт#Продажа авто#Wildberries
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