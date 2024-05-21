Ночью ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 06:01
В ночь на 21 мая ВСУ обстреляли город Шебекино и село Ржевка в Белгородской области. По информации издания Бел.ру, никто не пострадал. В результате прилета снаряда в Шебекино загорелась баня, а в Ржевке один дом задело осколками. Система ПВО сбила над регионом боеприпас ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и два беспилотника.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что пожарные расчеты быстро потушили горящую кровлю бани. Еще в двух частных жилых домовладениях были выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также поврежден автомобиль. В селе Ржевка поврежден забор и выбиты окна в частном доме, подтверждает глава региона. На места происшествий выехали оперативные службы, а обход территорий продолжается днем.
Атаку подтверждают и в министерстве обороны РФ: пресечена попытка атаки ВСУ с применением РСЗО «Ольха» и беспилотника самолетного типа. Дежурные средства ПВО сбили один реактивный снаряд и два БПЛА.