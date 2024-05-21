Ночью ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области

В ночь на 21 мая ВСУ обстреляли город Шебекино и село Ржевка в Белгородской области. По информации издания Бел.ру, никто не пострадал. В результате прилета снаряда в Шебекино загорелась баня, а в Ржевке один дом задело осколками. Система ПВО сбила над регионом боеприпас ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и два беспилотника.