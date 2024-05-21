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Ночью 21 мая Белгородская область подверглась атаке ВСУ

Ночью ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области

21 мая 2024, 05:48
Фото: Изображение Midjourney

Ночью 21 мая Белгородская область подверглась атаке ВСУ

Последние недели регион подвергается обстрелам регулярно. В результате атак часто есть пострадавшие, более 120 человек погибло.

В ночь на 21 мая ВСУ обстреляли город Шебекино и село Ржевка в Белгородской области. По информации издания Бел.ру, никто не пострадал. В результате прилета снаряда в Шебекино загорелась баня, а в Ржевке один дом задело осколками. Система ПВО сбила над регионом боеприпас ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и два беспилотника.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что пожарные расчеты быстро потушили горящую кровлю бани. Еще в двух частных жилых домовладениях были выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также поврежден автомобиль. В селе Ржевка поврежден забор и выбиты окна в частном доме, подтверждает глава региона. На места происшествий выехали оперативные службы, а обход территорий продолжается днем.

Атаку подтверждают и в министерстве обороны РФ: пресечена попытка атаки ВСУ с применением РСЗО «Ольха» и беспилотника самолетного типа. Дежурные средства ПВО сбили один реактивный снаряд и два БПЛА.

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