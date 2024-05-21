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Пермский край не вошёл в топ-20 регионов по динамике заработной платы

Пермский край не вошёл в топ-20 регионов по динамике заработной платы

21 мая 2024, 02:42
Фото: 1MI
Большая часть жителей Прикамья будет получать зарплату 100 тыс. рублей только через 10 лет.

Пермский край удостоился 22 места среди российских регионов по динамике заработной платы. Об этом сообщили РИА «Новости».

Для достижения уровня зарплаты у более 25% населения Прикамья в 100 тыс. рублей понадобится более 3,5 лет, у более 50% населения региона — 6,8 лет. При этом, 75% жителей Пермского края будут получать такую зарплату через 10,4 лет.

Лидерами по динамике оплаты труда стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область.

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#Зарплата#Население#Заработная плата#Регионы#Российские регионы
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