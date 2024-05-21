Пермский край не вошёл в топ-20 регионов по динамике заработной платы

Для достижения уровня зарплаты у более 25% населения Прикамья в 100 тыс. рублей понадобится более 3,5 лет, у более 50% населения региона — 6,8 лет. При этом, 75% жителей Пермского края будут получать такую зарплату через 10,4 лет.