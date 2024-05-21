Пермский край не вошёл в топ-20 регионов по динамике заработной платы

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Пермский край удостоился 22 места среди российских регионов по динамике заработной платы. Об этом сообщили РИА «Новости».
Для достижения уровня зарплаты у более 25% населения Прикамья в 100 тыс. рублей понадобится более 3,5 лет, у более 50% населения региона — 6,8 лет. При этом, 75% жителей Пермского края будут получать такую зарплату через 10,4 лет.
Лидерами по динамике оплаты труда стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область.