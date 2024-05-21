Пермский край в лидерах по заболеваемости COVID-19 в России

Пермский край занял первое место среди регионов по заболеваемости COVID-19 с 13 по 19 мая. Информация об этом появилась на портале объясняем.рф. По данным обновленной статистики, за прошлую неделю в Прикамье из-за коронавирусной инфекции были госпитализированы 114 человек, скончался при этом один человек. Отмечается, что инфекция выявлена у 552 человек.