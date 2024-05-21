Пермский край в лидерах по заболеваемости COVID-19 в России

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Пермский край занял первое место среди регионов по заболеваемости COVID-19 с 13 по 19 мая. Информация об этом появилась на портале объясняем.рф. По данным обновленной статистики, за прошлую неделю в Прикамье из-за коронавирусной инфекции были госпитализированы 114 человек, скончался при этом один человек. Отмечается, что инфекция выявлена у 552 человек.
Судя по данным Роспотребнадзора, на территории края подтверждено чуть больше случаев заражения коронавирусной инфекцией — 557. При этом 343 случая зарегистрировано только в Перми, что составило 61% от числа заболевших.
Отметим, что второе место по числу госпитализированных среди регионов поделили между собой соседи Пермского края — Республика Башкортостан (105) и Свердловская область (105). На третьем месте находится Красноярский край, где в больницу попали с признаками коронавируса 103 человека.
За тот же отчетный период в Москве госпитализированы 204 человека с признаками COVID-19, а в Санкт-Петербурге — 194 человека.