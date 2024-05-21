Пермский легкоатлет завоевал золото на Чемпионате России в беге на 5 км

Напомним, что в прошлом году пермяк стал победителем Московского Марафона на дистанции 10 км. Он пробежал это расстояние за 28 минут и одну секунду, что превысило рекорд России. Предыдущий рекорд также установил Никитин — в 2022 году он пробежал 10 км за 28 минут 11 секунд.