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Пермский легкоатлет завоевал золото на Чемпионате России в беге на 5 км

Пермский легкоатлет завоевал золото на Чемпионате России в беге на 5 км

21 мая 2024, 07:59
Фото: Скрин видеозаписи Федерации лёгкой атлетики Пермского края
В 2022 году пермяк стал самым тестируемым на допинг легкоатлетом страны.

Легкоатлет из Перми Владимир Никитин занял первое место в командном Чемпионате России в беге на 5 км. Об этом сообщил официальный канал Федерации лёгкой атлетики Пермского края.

Никитин преодолел дистанцию за 13:32.77. Второе место одержал Евгений Рыбаков с результатом в 13:45.32, третье — Анатолий Рыбаков с результатом 13:45.39.

«Наши поздравления Владимиру, тренеру Николаю Суворову и всем болельщикам пермской сборной с выигрышем и первой медалью в активе пермской команды!», — сообщила пресс-служба общественной организации в телеграм-канале.

Напомним, что в прошлом году пермяк стал победителем Московского Марафона на дистанции 10 км. Он пробежал это расстояние за 28 минут и одну секунду, что превысило рекорд России. Предыдущий рекорд также установил Никитин — в 2022 году он пробежал 10 км за 28 минут 11 секунд.

Владимир Никитин родился в 1992 году в селе Пешнигорт. В 2017 году он стал самым тестируемым на допинг легкоатлетом страны: спортсмена проверяли 22 раза. При этом бегун трижды запрашивал допуск к международным соревнованиям, но ответа так и не получил.

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