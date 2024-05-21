Пермского экс-чиновника осудили за госизмену и подготовку теракта

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Центральный военный суд в Екатеринбурге осудил жителя Перми и уроженца Белгорода за оказание помощи представителям иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Также мужчину осудили за приготовление к совершению террористического акта и публичному оправданию терроризма, сообщили сегодня в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.
Судя по картотеке суда, приговор мужчине вынесли в марте 2024 года. Сейчас его адвокаты пытаются обжаловать решение. По информации журналиста Properm.ru от информированного источника, до задержания в 2023 году мужчина был действующим сотрудником одного из подразделений мэрии Перми. Ранее он работал и в ведомствах регионального правительства. Фамилию осужденного собеседники не раскрывают.
Экс-чиновнику было назначено 12 лет в колонии строгого режима, лишением на три года права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.
Как официально сообщили в УФСБ, с сентября по октябрь 2022 года осужденный осуществлял сотрудничество с представителями вооруженных сил Украины. По их указаниям чиновник готовил диверсионно-террористические акции на объектах промышленности и правоохранительных органов в Перми.