Пермского экс-чиновника осудили за госизмену и подготовку теракта

Судя по картотеке суда, приговор мужчине вынесли в марте 2024 года. Сейчас его адвокаты пытаются обжаловать решение. По информации журналиста Properm.ru от информированного источника, до задержания в 2023 году мужчина был действующим сотрудником одного из подразделений мэрии Перми. Ранее он работал и в ведомствах регионального правительства. Фамилию осужденного собеседники не раскрывают.