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Пермского экс-чиновника осудили за госизмену и подготовку теракта

Пермского экс-чиновника осудили за госизмену и подготовку теракта

21 мая 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина готовился совершать теракты по заданию кураторов на Украине.

Центральный военный суд в Екатеринбурге осудил жителя Перми и уроженца Белгорода за оказание помощи представителям иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Также мужчину осудили за приготовление к совершению террористического акта и публичному оправданию терроризма, сообщили сегодня в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

Судя по картотеке суда, приговор мужчине вынесли в марте 2024 года. Сейчас его адвокаты пытаются обжаловать решение. По информации журналиста Properm.ru от информированного источника, до задержания в 2023 году мужчина был действующим сотрудником одного из подразделений мэрии Перми. Ранее он работал и в ведомствах регионального правительства. Фамилию осужденного собеседники не раскрывают.

Экс-чиновнику было назначено 12 лет в колонии строгого режима, лишением на три года права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Как официально сообщили в УФСБ, с сентября по октябрь 2022 года осужденный осуществлял сотрудничество с представителями вооруженных сил Украины. По их указаниям чиновник готовил диверсионно-террористические акции на объектах промышленности и правоохранительных органов в Перми.

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