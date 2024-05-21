Пермякам запретили брать в самолет штопоры и ртутные тонометры

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В аэропорту Перми по указаниям Росавиации будут усилены меры безопасности. Как рассказали в пресс-службе Большого Савино, будут действовать ограничения на перемещение и провоз колюще-режущих предметов и устройств, которые могут быть использованы для нанесения тяжких телесных повреждений.
Служба досмотра пермского аэровокзала не будет пускать на борт самолета пассажиров со следующими предметами:
В аэропорту напоминают, что для регистрации на внутренние рейсы и прохождения разных видов контроля лучше прибывать в аэропорт за два часа, а на международные рейсы — за три часа до времени вылета борта, указанного в билете.