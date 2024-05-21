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Published Сегодня, 12:31

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В аэропорту Перми запретили провозить в самолетах штопоры и некоторые тонометры

Пермякам запретили брать в самолет штопоры и ртутные тонометры

21 мая 2024, 12:31
Фото: ideogram.ai

В аэропорту Перми запретили провозить в самолетах штопоры и некоторые тонометры

Ограничения установлены Росавиацией и в других аэропортах страны.

В аэропорту Перми по указаниям Росавиации будут усилены меры безопасности. Как рассказали в пресс-службе Большого Савино, будут действовать ограничения на перемещение и провоз колюще-режущих предметов и устройств, которые могут быть использованы для нанесения тяжких телесных повреждений.

Служба досмотра пермского аэровокзала не будет пускать на борт самолета пассажиров со следующими предметами:

  • металлические столовые приборы;
  • штопоры;
  • иглы для подкожных инъекций (если не будет предоставлено медицинское обоснование);
  • вязальные спицы и ножницы с длиной лезвия менее 60 мм;
  • складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с длиной лезвия менее 60 мм;
  • ртутные тонометры;
  • ртутные банометры или манометры.

В аэропорту напоминают, что для регистрации на внутренние рейсы и прохождения разных видов контроля лучше прибывать в аэропорт за два часа, а на международные рейсы — за три часа до времени вылета борта, указанного в билете.

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