Продавец из Перми осуждена за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним

Установлено, что женщина, являясь продавцом магазина, зная о запрете продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним и, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за такой же поступок, вновь продала алкоголь подростку. При реализации напитка она не удостоверилась в достижении восемнадцатилетнего возраста покупателя, не потребовала предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и возраст молодого человека.