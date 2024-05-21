Продавец из Перми осуждена за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Свердловский районный суд Перми вынес приговор местной жительнице. Ее признали виновной в неоднократной продаже алкоголя несовершеннолетним, сообщает прокуратура Прикамья.
Установлено, что женщина, являясь продавцом магазина, зная о запрете продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним и, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за такой же поступок, вновь продала алкоголь подростку. При реализации напитка она не удостоверилась в достижении восемнадцатилетнего возраста покупателя, не потребовала предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и возраст молодого человека.
Продавец признана виновной по ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно). Суд назначил ейнаказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца с удержанием в доход государства 5% из заработка, ежемесячно. Приговор в законную силу не вступил.