Росгвардейцы из Кузбасса нашли пропавшую пенсионерку

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Местная жительница обратилась к правоохранителям вечером, рассказав, что ее пожилая родственница ушла из дома и не вернулась. Экипаж Росгвардии обнаружил подходящую по описанию пенсионерку в частном секторе в ходе проверки возможных мест нахождения пропавшей. Об этом пишет sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
Стражи правопорядка установили, что перед ними — пропавшая 75-летняя женщина. Причин своего отсутствия дома она не могла объяснить. Росгвардейцы обеспечили безопасность пенсионерке и передали ее инициаторам поисков.