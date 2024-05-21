Росгвардейцы из Кузбасса нашли пропавшую пенсионерку

Местная жительница обратилась к правоохранителям вечером, рассказав, что ее пожилая родственница ушла из дома и не вернулась. Экипаж Росгвардии обнаружил подходящую по описанию пенсионерку в частном секторе в ходе проверки возможных мест нахождения пропавшей. Об этом пишет sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.