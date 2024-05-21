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Published Сегодня, 18:53

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

Росгвардейцы из Кузбасса нашли пропавшую пенсионерку

21 мая 2024, 18:53
В городе Топки Кемеровской области экипаж вневедомственной охраны Росгвардии вернул заблудившуюся пенсионерку ее родственникам.

Местная жительница обратилась к правоохранителям вечером, рассказав, что ее пожилая родственница ушла из дома и не вернулась. Экипаж Росгвардии обнаружил подходящую по описанию пенсионерку в частном секторе в ходе проверки возможных мест нахождения пропавшей. Об этом пишет sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Стражи правопорядка установили, что перед ними — пропавшая 75-летняя женщина. Причин своего отсутствия дома она не могла объяснить. Росгвардейцы обеспечили безопасность пенсионерке и передали ее инициаторам поисков.

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