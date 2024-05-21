Розыгрыши, инвестиции и псевдо-начальники: как мошенники обманывают людей в 2024 году

Мошенники также представляются сотрудниками полиции или следственных органов, чтобы люди охотнее верили и реагировали. Часто они сообщают, что потенциальная жертва или ее родственник находятся под следствием и предлагают решить проблему, заплатив определенную сумму денег. Чтобы втереться в доверие, злоумышленники называют дополнительные сведения о том, с кем разговаривают, — марку автомобиля или адрес. Личные данные мошенники берут из «слитых» баз сотовых операторов, служб доставки или магазинов.