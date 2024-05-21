Розыгрыши, инвестиции и псевдо-начальники: как мошенники обманывают людей в 2024 году

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Эксперты в области кибербезопасности, экономики и права рассказали изданию newia.ru, какие схемы мошенничества стали самыми популярными в этом году.
Мошенники следят за актуальными событиями и новостями, чтобы обмануть своих жертв. Например, в период праздников они предлагают розыгрыши и привлекательные акции — у примеру, купить две упаковки дорогих духов и получить третью в подарок.
По словам управляющего RTM Group, эксперта в области кибербезопасности и права в ИТ Евгения Царева, злоумышленники активизировались в период мобилизации и после нее, так как тема мошенничества стала уходить от внимания властей. К примеру, в конце 2023 — начале 2024 года появились предложения от псевдоналоговиков по ликвидации задолженности.
Мошенники также представляются сотрудниками полиции или следственных органов, чтобы люди охотнее верили и реагировали. Часто они сообщают, что потенциальная жертва или ее родственник находятся под следствием и предлагают решить проблему, заплатив определенную сумму денег. Чтобы втереться в доверие, злоумышленники называют дополнительные сведения о том, с кем разговаривают, — марку автомобиля или адрес. Личные данные мошенники берут из «слитых» баз сотовых операторов, служб доставки или магазинов.
С развитием технологического прогресса появились программы, которые имитируют человеческий голос. Их и используют мошенники, представляясь близкими родственниками или службами поддержки, рассказал доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук Петр Щербаченко.
В этом году набирает популярность схема, когда неизвестные советуют вложить средства в инвестиции. Пострадавшим людям обещают значительную прибыль в короткие сроки, к примеру, 20% за месяц. Для того, чтобы человек «повелся», его приглашают в уютный офис, отправляют разные презентации и убеждают.
Еще один способ обмана — когда мошенник звонит, представляется сотрудником правоохранительных органов и говорит, что со счета жертвы были якобы сняты деньги на финансирование террористов или экстремистов. Затем шокированному потерпевшему предлагают выполнить определенные требования, чтобы избежать уголовного наказания.
Кроме того, люди теряют свои деньги не потому, что их взломали, а потому что самостоятельно передают личные данные, такие как номер, срок действия и трехзначный CVV/CVC-код банковской карты. Кроме того, они отправляют неизвестным пароли и коды из СМС, чего делать категорически нельзя.
Мошенники теперь осваивают мессенджеры и пишут с подставных аккаунтов или фальшивой электронной почты. Они делают звонки от лица начальников компаний или даже коллег. Злоумышленники рассчитывают, что их жертвы могут не знать, что за поддельным аккаунтом скрывается мошенник.
Позвонив или написав в мессенджере, неизвестные аферисты рассказывают о проблемах с законом или расследовании, чтобы запугать потерпевших. В состоянии страха человек начинает им верить, поясняет адвокат и управляющий партнёр Адвокатского бюро г. Москвы «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин.
Предупреждайте своих родных и близких о злоумышленниках. Объясните, чтобы они вешали трубку при любых подозрительных звонках. Также установите правило: после звонка с требованием о переводе денег пусть близкий человек перезвонит на ваш номер телефона и проверит, действительно ли это были вы.
Если вашего родственника все же обманули мошенники, немедленно обратитесь в полицию и банк. В деталях объясните, что произошло. Согласно федеральному законодательству, банк-эмитент должен вернуть деньги держателю карты, если тот сообщил о несанкционированных операциях в течение одного дня. Однако банк может сослаться на ответственность клиента. Поэтому после переводы денег мошенникам важно обратиться в финансовую организацию как можно скорее.