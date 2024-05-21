С 1 июня в Пермском крае школьники смогут ездить в автобусах бесплатно. Но не все

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
С 1 июня текущего года в Пермском крае появится новая льгота для школьников из многодетных семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, — электронный социальный проездной документ школьника (ЭСПДШ). У детей появится возможность бесплатно ездить в городских и пригородных автобусах, а также в трамваях и троллейбусах на территории всего региона.
Важно помнить, что действие ЭСПДШ не распространяется на проезд в электричках, на водных маршрутах и в междугородних автобусах. Чтобы оформить данный проездной, до 1 сентября текущего года нужно обратиться в школу, где учится ваш ребенок, и заполнить заявление. После 1 сентября можно получить ЭСПДШ в любом пункте выдачи — однако в этом случае оформление проездного может занять до 30 дней.
В пресс-службе министерства транспорта Пермского края сообщают, что узнать список адресов пунктов выдачи можно на сайте проездной-прикамье.рф или по телефону +7 (342) 240 29 22.