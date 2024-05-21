С 1 июня в Пермском крае школьники смогут ездить в автобусах бесплатно. Но не все

Важно помнить, что действие ЭСПДШ не распространяется на проезд в электричках, на водных маршрутах и в междугородних автобусах. Чтобы оформить данный проездной, до 1 сентября текущего года нужно обратиться в школу, где учится ваш ребенок, и заполнить заявление. После 1 сентября можно получить ЭСПДШ в любом пункте выдачи — однако в этом случае оформление проездного может занять до 30 дней.