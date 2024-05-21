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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

С 1 июня в Прикамье некоторые школьники смогут ездить в автобусах бесплатно

С 1 июня в Пермском крае школьники смогут ездить в автобусах бесплатно. Но не все

21 мая 2024, 11:54
Фото: Максим Кимерлинг / properm.ru

С 1 июня в Прикамье некоторые школьники смогут ездить в автобусах бесплатно

Родители ребенка могут оформить проездной в пункте его выдачи.

С 1 июня текущего года в Пермском крае появится новая льгота для школьников из многодетных семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, — электронный социальный проездной документ школьника (ЭСПДШ). У детей появится возможность бесплатно ездить в городских и пригородных автобусах, а также в трамваях и троллейбусах на территории всего региона.

Важно помнить, что действие ЭСПДШ не распространяется на проезд в электричках, на водных маршрутах и в междугородних автобусах. Чтобы оформить данный проездной, до 1 сентября текущего года нужно обратиться в школу, где учится ваш ребенок, и заполнить заявление. После 1 сентября можно получить ЭСПДШ в любом пункте выдачи — однако в этом случае оформление проездного может занять до 30 дней.

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края сообщают, что узнать список адресов пунктов выдачи можно на сайте проездной-прикамье.рф или по телефону +7 (342) 240 29 22.

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#Общество#Пермская езда#Касается каждого#Пермь#Детский мир#Льготы#Проездной
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