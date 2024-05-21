Стало известно имя пермского чиновника, осужденного за госизмену

Его коллеги, действующие и бывшие, подтвердили журналисту Properm.ru, что с лета прошлого года они были в курсе о том, что Галэту задержали по подозрению в госизмене. По словам коллег, он был задержан с поличным во дворе одного из зданий мэрии на ул. Ленина. По роду службы он курировал проходящий в прошлом году здесь ремонт помещений.