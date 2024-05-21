Стало известно имя пермского чиновника, осужденного за госизмену

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
12 лет колонии строгого режима за госизмену и попытку теракта по приговору Центрального военного окружного суда в Екатеринбурге получил бывший сотрудник городского департамента дорог и транспорта и МКУ «Содержание казенного имущества» Антон Галэта. Также мужчина трудился в подразделениях правительства Пермского края.
Его коллеги, действующие и бывшие, подтвердили журналисту Properm.ru, что с лета прошлого года они были в курсе о том, что Галэту задержали по подозрению в госизмене. По словам коллег, он был задержан с поличным во дворе одного из зданий мэрии на ул. Ленина. По роду службы он курировал проходящий в прошлом году здесь ремонт помещений.
По словам коллег, в исполнительном и спокойном Антоне Галэте сложно было заподозрить того, кто способен на теракт. Но летом прошлого года многих специалистов из ведомств, где трудился Галэта, опрашивали сотрудники УФСБ по Пермскому краю. На его рабочем месте в МКУ «Содержание казённого имущества» также проходили обыски.
В сентябре 2023 года перед тем, как дело было передано в Центральный военный окружной суд, Антон Галэта 1982 года рождения, уроженец города Белгород был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
По словам собеседников журналиста Properm.ru, Галэта признал, что готовил ряд терактов, в том числе — в здании УВД Перми, на Пермском пороховом заводе. Также он признал и связь с представителями «Русского добровольческого корпуса», внесенного в России с список террористических групп и запрещенного в стране. Свои поступки он пояснял идейными соображениями.
Как сегодня сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю, с сентября по октябрь 2022 года осужденный Галэта осуществлял сотрудничество с представителями вооруженных сил Украины. По их указаниям чиновник готовил диверсионно-террористические акции на объектах промышленности и правоохранительных органов в Перми. Сейчас он обжалует приговор.