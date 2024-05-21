Стало известно, как изменятся пенсии и пособия с 1 июня 2024 года

Пенсионеры, которым в июне исполнится 80 лет, будут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии, — плюс 8 134, 88 рубля, в общей сумме 16 269,76 рубля. Те пенсионеры, которым установят первую группу инвалидности, будут получать такую же доплату — 8 134,88 рубля. Кроме того, ранее работающим пенсионерам, которые уволились в мае, проиндексируют страховую выплату.