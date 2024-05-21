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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Как изменятся пенсии и пособия в России с 1 июня 2024 года

Стало известно, как изменятся пенсии и пособия с 1 июня 2024 года

21 мая 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney

Как изменятся пенсии и пособия в России с 1 июня 2024 года

Рассказываем об изменениях, которые вступят в силу летом.

С 1 июня текущего года в России вырастут пенсии и изменятся правила расчета единого пособия.

Как изменятся пенсии

Пенсионеры, которым в июне исполнится 80 лет, будут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии, — плюс 8 134, 88 рубля, в общей сумме 16 269,76 рубля. Те пенсионеры, которым установят первую группу инвалидности, будут получать такую же доплату — 8 134,88 рубля. Кроме того, ранее работающим пенсионерам, которые уволились в мае, проиндексируют страховую выплату.

Участники Великой Отечественной войны будут получать дополнительные выплаты в честь государственных праздников — Дня Победы, Дня военно-морского флота.

Как изменятся правила расчета пособий

Власти пересмотрели систему учета алиментов, обращает внимание inkazan.ru. Если родитель получает алименты на детей по судебному решению или приказу и совершает платежи по собственной инициативе, то сумма будет учитываться в соответствии с указанным размером в заявлении о назначении ежемесячного пособия.

При взыскании алиментов через исполнительное производство, они будут учитываться в соответствии с информацией, предоставленной Федеральной службой судебных приставов.

Социальный Фонд России будет получать информацию о судебных решениях или приказах о назначении или отмене алиментов от судебных органов. Если такие данные отсутствуют, то заявитель должен сам предоставить судебное решение или приказ.

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