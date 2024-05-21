Стало известно, как изменятся пенсии и пособия с 1 июня 2024 года

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
С 1 июня текущего года в России вырастут пенсии и изменятся правила расчета единого пособия.
Пенсионеры, которым в июне исполнится 80 лет, будут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии, — плюс 8 134, 88 рубля, в общей сумме 16 269,76 рубля. Те пенсионеры, которым установят первую группу инвалидности, будут получать такую же доплату — 8 134,88 рубля. Кроме того, ранее работающим пенсионерам, которые уволились в мае, проиндексируют страховую выплату.
Участники Великой Отечественной войны будут получать дополнительные выплаты в честь государственных праздников — Дня Победы, Дня военно-морского флота.
Власти пересмотрели систему учета алиментов, обращает внимание inkazan.ru. Если родитель получает алименты на детей по судебному решению или приказу и совершает платежи по собственной инициативе, то сумма будет учитываться в соответствии с указанным размером в заявлении о назначении ежемесячного пособия.
При взыскании алиментов через исполнительное производство, они будут учитываться в соответствии с информацией, предоставленной Федеральной службой судебных приставов.
Социальный Фонд России будет получать информацию о судебных решениях или приказах о назначении или отмене алиментов от судебных органов. Если такие данные отсутствуют, то заявитель должен сам предоставить судебное решение или приказ.