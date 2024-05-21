Стартовала социальная акция Корпорации МСП — #МСПспасибо

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Для того чтобы стать участниками акции, предприниматели должны заполнить анкету с описанием своего бизнеса в виртуальном городе цифровой платформы МСП.РФ. В День предпринимателя данные о компании разместят на Яндекс.Картах для привлечения внимания потребителей, пишет РИА Новости.
Онлайн-город МСП будет уникальной площадкой, на которой все желающие найдут свои любимые места — магазины, рестораны, парикмахерские и другие — и смогут поблагодарить владельцев и персонал за работу. Для этого нужно лишь открыть визитку искомой компании на Яндекс.Картах и поставить ей оценку. Это и будет персональное #МСПспасибо.
По словам генерального директора КМСП Александра Исаевича, в настоящее время малые и средние предприятия встречаются буквально на каждом шагу, создавая доступный и привычный для нас комфорт. Граждане уже не представляют себе другой реальности, порой не замечая, насколько большую роль МСП играют в повседневной жизни. При этом девять из десяти заведений общепита являются компаниями МСП, восемь из десяти цветочных магазинов, три из четырех такси — представлены предприятиями малого и среднего бизнеса. У таких компаний, особенно у микробизнеса, достаточно низкая узнаваемость, еще одна их проблема — недостаточная информированность потребителей о них. Люди могут не быть в курсе того, что буквально на соседней улице открыт нужный магазин или предоставляются необходимые услуги. Бизнес иногда не может позволить себе затраты на рекламу даже в пределах одного района.
Известно, что КМСП проводит акцию в День предпринимателя уже во второй раз. Во время акции россияне могут сказать малым и средним компаниям #МСПспасибо, чтобы оказать поддержку и выразить благодарность тем, кто ежедневно трудится для людей и ради людей. В регионах страны в этот день состоятся мероприятия в поддержку предпринимателей, будут проведены дискуссии на актуальные для МСП темы. Поддержка бизнеса в Российской Федерации осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Куратором его реализации является зампредседателя Правительства РФ Александр Новак.