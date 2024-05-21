Стартовала социальная акция Корпорации МСП — #МСПспасибо

По словам генерального директора КМСП Александра Исаевича, в настоящее время малые и средние предприятия встречаются буквально на каждом шагу, создавая доступный и привычный для нас комфорт. Граждане уже не представляют себе другой реальности, порой не замечая, насколько большую роль МСП играют в повседневной жизни. При этом девять из десяти заведений общепита являются компаниями МСП, восемь из десяти цветочных магазинов, три из четырех такси — представлены предприятиями малого и среднего бизнеса. У таких компаний, особенно у микробизнеса, достаточно низкая узнаваемость, еще одна их проблема — недостаточная информированность потребителей о них. Люди могут не быть в курсе того, что буквально на соседней улице открыт нужный магазин или предоставляются необходимые услуги. Бизнес иногда не может позволить себе затраты на рекламу даже в пределах одного района.