Свердловчан зовут на работу в южные регионы с зарплатой до 155 тысяч

По словам директора hh.ru Юг, Олеси Лавреновой, больше всего предложений по сезонной работе в России есть на юге страны, особенно в Краснодарском крае, передал uralpolit.ru. Это связано с активным развитием сферы гостеприимства и сельского хозяйства в летнее время. Менеджер по работе с ключевыми клиентами hh.ru Юг, Екатерина Харченкова, добавила, что на юге особенно востребованы работники в сферах рабочего персонала и ресторанного бизнеса. Среди самых популярных вакансий — официанты, повара, бармены, баристы, хостес, посудомойщики и аниматоры.