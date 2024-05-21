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Published Вчера, 11:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Свердловчан зовут на работу в южные регионы с зарплатой до 155 тысяч

21 мая 2024, 11:39
В Свердловскую область пришло предложение о работе в южных регионах. Особенно много вакансий с хорошей зарплатой можно найти для поваров, которые готовы поработать на море в Геленджике.

Зарплата для таких специалистов составляет от 140 тысяч до 155 тысяч рублей на руки. Об этом сообщили аналитики популярной онлайн-платформы hh.ru.

По словам директора hh.ru Юг, Олеси Лавреновой, больше всего предложений по сезонной работе в России есть на юге страны, особенно в Краснодарском крае, передал uralpolit.ru. Это связано с активным развитием сферы гостеприимства и сельского хозяйства в летнее время. Менеджер по работе с ключевыми клиентами hh.ru Юг, Екатерина Харченкова, добавила, что на юге особенно востребованы работники в сферах рабочего персонала и ресторанного бизнеса. Среди самых популярных вакансий — официанты, повара, бармены, баристы, хостес, посудомойщики и аниматоры.

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