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Убийца-ревнивец из Соликамска получил солидный срок

Убийца-ревнивец из Соликамска получил солидный срок

21 мая 2024, 12:42
Фото: 1MI
Молодой человек зарезал девушку прямо в бане.

Соликамский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба суда.

В ноябре прошлого года в одной из саун города обнаружили мертвую девушку с множественными ножевыми ранениями. Убийцу оказался ранее судимый молодой человек погибшей. Следствие установило, что он зашел в гости к возлюбленной. В ходе общения ревнивец увидел переписку девушки с другим мужчиной.

Под надуманным предлогом он заманил свою будущую жертву в сауну, где нанес ей множественные удары ножом. Орудием убийства он вооружился по дороге в парную. Затем он выбросил нож и ушел. Потерпевшая скончалась на месте преступления.

Суд признал мужчину виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Окончательное наказание с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору составило 13 лет. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Молодой мужчина не согласился с назначенным наказанием и подал жалобу в Пермский краевой суд. Судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для смягчения наказания. Приговор Соликамского городского суда оставили без изменения, жалобу осужденного — без удовлетворения.

#Происшествия#Суд#Криминал#Соликамск
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