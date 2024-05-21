Убийца-ревнивец из Соликамска получил солидный срок

В ноябре прошлого года в одной из саун города обнаружили мертвую девушку с множественными ножевыми ранениями. Убийцу оказался ранее судимый молодой человек погибшей. Следствие установило, что он зашел в гости к возлюбленной. В ходе общения ревнивец увидел переписку девушки с другим мужчиной.