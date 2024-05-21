Убийца-ревнивец из Соликамска получил солидный срок

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Соликамский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба суда.
В ноябре прошлого года в одной из саун города обнаружили мертвую девушку с множественными ножевыми ранениями. Убийцу оказался ранее судимый молодой человек погибшей. Следствие установило, что он зашел в гости к возлюбленной. В ходе общения ревнивец увидел переписку девушки с другим мужчиной.
Под надуманным предлогом он заманил свою будущую жертву в сауну, где нанес ей множественные удары ножом. Орудием убийства он вооружился по дороге в парную. Затем он выбросил нож и ушел. Потерпевшая скончалась на месте преступления.
Суд признал мужчину виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Окончательное наказание с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору составило 13 лет. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.
Молодой мужчина не согласился с назначенным наказанием и подал жалобу в Пермский краевой суд. Судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для смягчения наказания. Приговор Соликамского городского суда оставили без изменения, жалобу осужденного — без удовлетворения.