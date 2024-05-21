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«Уралхим» оценил проекты программы «Сириус. Лето»

«Уралхим» оценил проекты программы «Сириус. Лето»

21 мая 2024, 09:37
Фото: Андрей Хузин / пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“
Постоянные участники программы получат возможность пройти в компании оплачиваемую стажировку.

АО «ОХК „Уралхим“ выступил индустриальным партнером Всероссийской образовательной инициативы „Сириус. Лето: начни свой проект“ — 2023/2024 в Пермском крае. Итоги программы были подведены 17 мая в ГБОУ „Академия первых“ в Перми.

«Уралхим» предложил исследовательским командам школьников решить ряд актуальных для производства вопросов. Например, разработать методику очистки побочного карбамида от загрязнений и примесей для филиала «ПМУ», исследовать российские катализаторы риформинга и конверсии углекислого газа для филиала «Азот», предложить альтернативные источники теплоснабжения промышленных площадок ПАО «Уралкалий» и другие. Исследовательские группы проработали техническую часть проектов.

Фото: Андрей Хузин / пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“

Мария Момотюк, менеджер по образовательным проектам АО «ОХК „Уралхим“:

— Мы подключаем талантливых школьников и студентов к поиску идей, чтобы они понимали, какие вопросы актуальны для производства, и попробовали свои силы в их решении. Есть дети, которые участвуют в наших проектах уже второй год, мы готовы рекомендовать их к прохождению практики и стажировки у нас на площадках.

Проект «Сириус. Лето» реализуется уже четвертый сезон. В этом году Пермский край в тройке лидеров среди регионов России по количеству предложенных проектных задач, а также по количеству участвующих студентов и школьников. Всего одобрено к реализации 99 инициатив. Это в пять с половиной раз больше, чем годом ранее. Над проектами работали 585 школьников из Пермского края. 258 студентов ведущих вузов региона провели наставническую работу в своих командах.

Всероссийская образовательная инициатива «Сириус. Лето» — это механизм вовлечения талантливой молодежи России в работу над актуальными задачами российской науки и бизнеса. Предприятия и вузы предлагают детям подумать над решением самых разных вопросов. Школьники выбирают интересную для них тему, а студент-куратор формирует команду, с которой будет работать над решением задач в течение учебного года.

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