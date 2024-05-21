«Уралкалий» и «Уралхим» стали участниками конференции ЦИПР-2024

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
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ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК „Уралхим“ — участники конференции „Цифровая индустрия промышленной России“ (ЦИПР-2024). Мероприятие проходит с 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде.
Ключевые направления ЦИПР-2024 — экономика данных и искусственный интеллект. На мероприятии «Уралхим» и «Уралкалий» будут представлены выставочным стендом № 28 в павильоне 1, где участники и гости конференции могут получить актуальную информацию о последних разработках и достижениях компаний в области цифровизации производства минеральных удобрений и агрономической экспертизы.
23 мая с 10:45 до 11:45 в зале №3 павильона 1 пройдет деловая сессия «Новые возможности и перспективы агроотрасли при переходе на экономику данных». Спикеры обсудят национальный проект «Экономика данных» в части агропромышленного комплекса.
Алексей Бондаренко, руководитель департамента цифровизации АО «ОХК „Уралхим“: „„Уралхим“ и „Уралкалий“ представляют свои комплексные цифровые решения в ключевых направлениях: производстве и аграрно-промышленном комплексе. Сквозная цифровизация процессов позволяет значительно повысить их прозрачность и эффективность, что является стратегической задачей для всех наших предприятий. Неотъемлемая часть этого процесса — активное использование искусственного интеллекта. Наш опыт и экспертиза в данной области не только укрепляют наше конкурентное преимущество и позволяют удерживать лидирующие позиции на рынке, но и способствуют обмену опытом с отечественными компаниями».
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) — одно из крупнейших и представительных деловых мероприятий в области цифровой экономики в России. ЦИПР — экспертная площадка для обсуждения новых инициатив и предложений цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики. В конференции принимают участие члены правительства РФ, руководители отраслевых министерств, а также представители бизнес-сообщества.