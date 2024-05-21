«Уралкалий» и «Уралхим» стали участниками конференции ЦИПР-2024

Алексей Бондаренко, руководитель департамента цифровизации АО «ОХК „Уралхим“: „„Уралхим“ и „Уралкалий“ представляют свои комплексные цифровые решения в ключевых направлениях: производстве и аграрно-промышленном комплексе. Сквозная цифровизация процессов позволяет значительно повысить их прозрачность и эффективность, что является стратегической задачей для всех наших предприятий. Неотъемлемая часть этого процесса — активное использование искусственного интеллекта. Наш опыт и экспертиза в данной области не только укрепляют наше конкурентное преимущество и позволяют удерживать лидирующие позиции на рынке, но и способствуют обмену опытом с отечественными компаниями».