В апреле сильнее всего в Прикамье подорожали сливочное масло, канцтовары и связь

Темпы удорожания обследуемых услуг в Пермском крае несколько опережали рост цен на товары и достигли в апреле 100,5%. Основное влияние на такую динамику оказал рост стоимости проезда в маршрутном такси (на 11,4%), услуг сотовой связи (на 9,5%), проездных билетов и проезда в городском пассажирском транспорте (на 3,9-5,7%), услуг аренды автомобилей (на 5,6%), экскурсионных услуг (на 4,9%). Одновременно значительно подешевел авиаперелёт (на 10,3%), а также услуги проезда в поездах дальнего следования (на 0,3%).