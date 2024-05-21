В апреле сильнее всего в Прикамье подорожали сливочное масло, канцтовары и связь

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Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 07:39
В апреле в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,4%. Стоимость продуктов питания выросла в среднем на 0,4%, непродовольственных товаров на 0,3%, услуг — на 0,5%, сообщает Пермьстат.
Среди продуктов питания наибольший рост цен зафиксирован на сливочное масло (+2,8%), молоко (+2,1%) и крупы (+1,6%). Заметное месячное увеличение цен зафиксировано на мясокопчёности, говядину бескостную, сосиски и сардельки, кулинарные изделия из птицы, креветки мороженые, масло сливочное и маргарин, молоко питьевое стерилизованное 2,5-3,2% жирности, творог, творожок детский и сырки творожные, мороженое, какао (на 2,1-9,4%).
В то же время в апреле в диапазоне от 1,4% до 3,8% дешевело масло подсолнечное, шоколад, сыры, мёд, колбасы варёные, консервы томатные, сухие приправы и специи, соль.
Изменилась стоимость всего обследуемого ассортимента овощной продукции. Апельсины, яблоки, ягоды замороженные, орехи и сухофрукты подорожали в диапазоне от 0,6% до 3,8%. Остальной наблюдаемый ассортимент фруктов и цитрусовых подешевел на 1,2-2,0%.
Увеличение стоимости продукции общественного питания составило 0,4%.
Цены на непродовольственные товары поднялись в апреле в среднем на 0,3%.
В сфере непродовольственных товаров поднялась стоимость школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров (на 3,5%). В диапазоне от 0,7% до 7,1% выросли цены на холодильники, стиральные машины, фотоаппараты, микроволновые печи, миксеры и блендеры, батарейки. Зафиксировано повышение цен на новые легковые автомобили отечественного производства (на 0,4%) и импортных подержанных автомобилей (на 0,9%). Также на 2,9% увеличилась стоимость шин для легковых автомобилей. При этом новые автомобили иностранных марок подешевели на 0,8%.
В апреле на 0,2-0,7% выросли цены на различные виды моторного топлива.
Индекс цен на медикаменты составил 101,2%, в том числе на ЖНВЛП — 100,6%. Стоимость перевязочных материалов увеличилась за месяц на 3,3-7,2%.
Темпы удорожания обследуемых услуг в Пермском крае несколько опережали рост цен на товары и достигли в апреле 100,5%. Основное влияние на такую динамику оказал рост стоимости проезда в маршрутном такси (на 11,4%), услуг сотовой связи (на 9,5%), проездных билетов и проезда в городском пассажирском транспорте (на 3,9-5,7%), услуг аренды автомобилей (на 5,6%), экскурсионных услуг (на 4,9%). Одновременно значительно подешевел авиаперелёт (на 10,3%), а также услуги проезда в поездах дальнего следования (на 0,3%).