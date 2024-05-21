В Перми на набережной Камы появились десять скульптур медведей

В течение нескольких лет при поддержке банка в Перми открылось несколько школ — «Техно-школу имени Савиных», новые корпуса школы №82 и школы «Флагман» и Лобановскую школу «Вектор успеха». Построены школы на 825 мест в Култаево, Гамово и на 1100 мест в Кондратово.