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В Перми на набережной Камы появились десять скульптур медведей

В Перми на набережной Камы появились десять скульптур медведей

21 мая 2024, 05:55
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина
На арт-объекты можно будет посмотреть летом этого года.

На набережной Перми от сквера им. Решетникова до Речного вокзала появились десять скульптур медведей. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в социальных сетях.

Медведи стали подарком краевой столице от Сбера. На новые арт-объекты можно будет посмотреть только после окончания строительных работ на реконструируемом участке набережной. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, сдать проект планируется в июне 2024 года.

В течение нескольких лет при поддержке банка в Перми открылось несколько школ — «Техно-школу имени Савиных», новые корпуса школы №82 и школы «Флагман» и Лобановскую школу «Вектор успеха». Построены школы на 825 мест в Култаево, Гамово и на 1100 мест в Кондратово.

Помимо этого, в рамках проекта банка в муниципалитетах реализуется проект программы «СберЗдоровье», которая помогает дистанционно мониторить состояние пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Его участниками стали 323 врача из 42 медицинских организаций и 13 тыс. пациентов.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина
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#Пермь#Арт-объекты#Скульптуры#Губернатор Пермского края#Дмитрий махонин#Набережная камы#Реконструкция набережной#Строительные работы#СберЗдоровье
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