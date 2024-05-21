В Перми на набережной Камы появились десять скульптур медведей

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:55
На набережной Перми от сквера им. Решетникова до Речного вокзала появились десять скульптур медведей. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в социальных сетях.
Медведи стали подарком краевой столице от Сбера. На новые арт-объекты можно будет посмотреть только после окончания строительных работ на реконструируемом участке набережной. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, сдать проект планируется в июне 2024 года.
В течение нескольких лет при поддержке банка в Перми открылось несколько школ — «Техно-школу имени Савиных», новые корпуса школы №82 и школы «Флагман» и Лобановскую школу «Вектор успеха». Построены школы на 825 мест в Култаево, Гамово и на 1100 мест в Кондратово.
Помимо этого, в рамках проекта банка в муниципалитетах реализуется проект программы «СберЗдоровье», которая помогает дистанционно мониторить состояние пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Его участниками стали 323 врача из 42 медицинских организаций и 13 тыс. пациентов.