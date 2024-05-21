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В Перми площадь трети «однушек» оказалась меньше нормативов

В Перми площадь трети «однушек» оказалась меньше нормативов

21 мая 2024, 06:25
Фото: 1MI
Снижение доступности ипотеки способствует повышению интереса населения к квартирам-студиям.

В Перми площадь 30,9% однокомнатных квартир в новостройках оказалась меньше установленного норматива в 28 кв. м. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование компании «Этажи».

Пермь занята второе место по числу малогабаритного жилья среди городов-миллионников. Первого места удостоился Санкт-Петербург — доля однокомнатных квартир площадью до 28 кв. м. составила 33%, третье место заняла Уфа — 29,6%, на четвёртое место Москва и Московская область — 28%.

В общем по стране количество студий в новостройках, выставленных на продажу, составило почти 25% от общего числа. Как указывают эксперты, при снижении доступности ипотеки интерес к этому формату жилья будет только расти.

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#Пермь#Новостройки#Ипотека#Москва#Квартиры#Уфа#Московская область#Нормативы#Этажи#Студии
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