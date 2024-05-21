В Перми пытаются списать имущество банка-банкрота на 341 миллион рублей

Заявление принято судом к производству. Его рассмотрение назначено на 17 июня. Ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов не могло списать имущество Экопромбанка почти на 916 млн рублей. Именно эту сумму необходимо было списать с кипрской компании Sirelana Trading Co. Limited, с которой у банка был заключен кредитный договор на 10,925 млн евро со сроком возврата до 20 сентября 2014 года.