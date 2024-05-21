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В Перми пытаются списать имущество банка-банкрота на 341 миллион рублей

В Перми пытаются списать имущество банка-банкрота на 341 миллион рублей

21 мая 2024, 03:10
Фото: properm.ru
В августе 2014 года у кредитной организации была отозвана лицензия.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) требует списать имущество ОАО «АКБ „Экопромбанк“» на сумму в 341 млн рублей. АСВ выступает конкурсным управляющим банка. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье». Указанная сумма является правами требования к организации «СпецМеханизация».

Заявление принято судом к производству. Его рассмотрение назначено на 17 июня. Ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов не могло списать имущество Экопромбанка почти на 916 млн рублей. Именно эту сумму необходимо было списать с кипрской компании Sirelana Trading Co. Limited, с которой у банка был заключен кредитный договор на 10,925 млн евро со сроком возврата до 20 сентября 2014 года.

Лицензия у банка была отозвана в августе 2014 года. После этого кредитная организация была признана несостоятельной.

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#Суд#Банкротство#Имущество#Лицензия#Агентство по страхованию вкладов
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