В Перми пытаются списать имущество банка-банкрота на 341 миллион рублей

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) требует списать имущество ОАО «АКБ „Экопромбанк“» на сумму в 341 млн рублей. АСВ выступает конкурсным управляющим банка. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье». Указанная сумма является правами требования к организации «СпецМеханизация».
Заявление принято судом к производству. Его рассмотрение назначено на 17 июня. Ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов не могло списать имущество Экопромбанка почти на 916 млн рублей. Именно эту сумму необходимо было списать с кипрской компании Sirelana Trading Co. Limited, с которой у банка был заключен кредитный договор на 10,925 млн евро со сроком возврата до 20 сентября 2014 года.
Лицензия у банка была отозвана в августе 2014 года. После этого кредитная организация была признана несостоятельной.