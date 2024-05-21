В Перми с 25 мая изменится движение транспорта в Индустриальном районе

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
С субботы, 25 мая, изменится движение автотранспорта в Индустриальном районе Перми. На реконструируемом участке на это время будет полностью прекращено движение всех видов транспорта, сообщают в администрации Перми.
Так, автобусные маршруты будут перенаправлены в объезд. Кроме того, будет введен компенсационный маршрут на время отсутствия трамвайного сообщения.
Автобусный маршрут № 3 будет следовать по улицам Мира, Советской Армии и шоссе Космонавтов. Автобус № 4 перенаправят на улицы Стахановскую, Чкалова, Куйбышева, Белинского и Сибирскую. Маршруты № 36 и № 59 будут следовать по улице Стахановской и шоссе Космонавтов.
Трамвайный маршрут № 11 прекратит работу до окончания реконструкции участка. Маршрут № 5 будет перенаправлен по улицам Революции, Максима Горького и Ленина до станции Пермь II с увеличением количества вагонов на нем.
Для компенсации трамвайного сообщения организована работа маршрута № 72. Маршрут курсирует от остановки «Планета» по улицам Мира, Стахановской, шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту, Ленина.
Кроме того, на период ограничения движения по путепроводу транспорт будет перенаправлен по улице Стахановской.
Напомним, с 25 мая в Перми начинается масштабная реконструкция путепровода по улице Карпинского над Транссибирской магистралью (в районе «Пермь-Экспо»). Благодаря этому число полос на автодороге увеличится с двух до шести, также здесь появится выделенная велодорожка. Работы будут завершены в октябре 2025 года.