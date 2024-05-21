В Перми с 25 мая изменится движение транспорта в Индустриальном районе

Напомним, с 25 мая в Перми начинается масштабная реконструкция путепровода по улице Карпинского над Транссибирской магистралью (в районе «Пермь-Экспо»). Благодаря этому число полос на автодороге увеличится с двух до шести, также здесь появится выделенная велодорожка. Работы будут завершены в октябре 2025 года.