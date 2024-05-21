В Перми вновь заявляют о предстоящем сносе мини-рынка на улице Островского

Два года назад власти снесли здание авторынка на улице Островского. Городская администрация изъяла у собственников торговый комплекс площадью 1,7 тысячи квадратных метра по решению суда. Сначала власти планировали сдать здание в аренду за 6,1 млн. рублей, но предложение интереса ни у кого не вызвало. Тогда здание решили снести.