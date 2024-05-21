В Перми вновь заявляют о предстоящем сносе мини-рынка на улице Островского

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Власти Перми вновь планируют убрать киоски с улицы Островского. В апреле администрация Свердловского района Перми обратилась в суд с иском к владельцу участка мини-рынка на Островского, 101а, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Чиновники требуют признать объект самовольной постройкой и обязать снести его в течение шести месяцев.
Площадь участка под мини-рынком составляет 1,7 тыс. кв. м. На нем располагаются киоски и павильоны по продаже продуктов питания, газет, цветов.
Два года назад власти снесли здание авторынка на улице Островского. Городская администрация изъяла у собственников торговый комплекс площадью 1,7 тысячи квадратных метра по решению суда. Сначала власти планировали сдать здание в аренду за 6,1 млн. рублей, но предложение интереса ни у кого не вызвало. Тогда здание решили снести.
Решение о сносе авторынка, на месте которого предполагается разбить сквер к 300-летию Перми, арендаторам, собственникам более 20 торговых точек, объявили еще 1 декабря 2021 года. Арендаторы попросили отложить снос и за это время переехали в офисы в ЖК «Солнечный город».