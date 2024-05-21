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Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:26

В Перми вновь заявляют о предстоящем сносе мини-рынка на улице Островского

В Перми вновь заявляют о предстоящем сносе мини-рынка на улице Островского

21 мая 2024, 04:25
Фото: «Яндекс»
В 2022 году здесь был снесен авторынок.
Сюжет
Нто

Власти Перми вновь планируют убрать киоски с улицы Островского. В апреле администрация Свердловского района Перми обратилась в суд с иском к владельцу участка мини-рынка на Островского, 101а, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Чиновники требуют признать объект самовольной постройкой и обязать снести его в течение шести месяцев.

Площадь участка под мини-рынком составляет 1,7 тыс. кв. м. На нем располагаются киоски и павильоны по продаже продуктов питания, газет, цветов.

Два года назад власти снесли здание авторынка на улице Островского. Городская администрация изъяла у собственников торговый комплекс площадью 1,7 тысячи квадратных метра по решению суда. Сначала власти планировали сдать здание в аренду за 6,1 млн. рублей, но предложение интереса ни у кого не вызвало. Тогда здание решили снести.

Решение о сносе авторынка, на месте которого предполагается разбить сквер к 300-летию Перми, арендаторам, собственникам более 20 торговых точек, объявили еще 1 декабря 2021 года. Арендаторы попросили отложить снос и за это время переехали в офисы в ЖК «Солнечный город».

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#Экономика#Пермь#Нто#Снос нто#Борьба с нто
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