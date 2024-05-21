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Updated Сегодня, 04:27

В Пермском крае похоронят сразу двух военнослужащих из одного муниципалитета

В Пермском крае похоронят сразу двух военнослужащих из одного муниципалитета

21 мая 2024, 04:27
Фото: properm.ru / Администрация Верещагинского городского округа

В Пермском крае похоронят сразу двух военнослужащих из одного муниципалитета

Церемония прощания с мужчинами состоится 21 мая.

В ходе СВО на Украине погибли два уроженца Верещагинского округа — 54-летний Андрей Крючков и 59-летний Виктор Рублев. Об этом власти муниципалитета сообщили в социальных сетях.

Андрей Крючков родился 10 марта 1970 года. После окончания Нижнегалинской школы в Нытве освоил профессию повара. Весной 2023 года заключил контракт с Минобороны. Погиб мужчина 15 апреля 2024 года. «Рядовой, наводчик второго отделения штурмового взвода. Искренне соболезнуем супруге Марии Ивановне, всем родным и близким», — написала администрация округа.

Виктор Рублев родился 7 сентября 1965 года. После школы поступил в ПТУ и получил профессию слесаря-ремонтника промышленного оборудования. У Виктора остались жена Светлана и три дочери — Анастасия, Ксения и Екатерина. Погиб мужчина 3 мая 2024 года.

Отпевание бойцов состоится сегодня, 21 мая, в 10:00 в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» в Верещагина на ул. Жукова, 21А. Прощание с погибшими пройдет в 11.30 во Дворце досуга на ул. Железнодорожная, 16.

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