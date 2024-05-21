В Пермском крае похоронят сразу двух военнослужащих из одного муниципалитета

Отпевание бойцов состоится сегодня, 21 мая, в 10:00 в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» в Верещагина на ул. Жукова, 21А. Прощание с погибшими пройдет в 11.30 во Дворце досуга на ул. Железнодорожная, 16.



