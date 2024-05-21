В Прикамье этим летом придет новый штамм коронавируса FLiRT

«Штамм FLiRT — это производный подвид вируса от „омикрона“, который циркулирует у нас достаточно давно и обладает чрезвычайно высокой контагиозностью. Сейчас новый штамм FLiRT доминирует в Соединенных Штатах Америки и еще в 14 странах. Скорость его распространения достаточно высокая: за две недели доля этого штамма в США увеличилась в восемь раз», сообщила изданию заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медицинского университета.