В Прикамье этим летом придет новый штамм коронавируса FLiRT

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Летом 2024 года в Прикамье ожидается рост заболеваемости новым штаммом коронавируса FLiRT. Об этом сообщило издание «КП-Пермь» со ссылкой на доктора медицинских наук Ирину Фельдблюм.
«Штамм FLiRT — это производный подвид вируса от „омикрона“, который циркулирует у нас достаточно давно и обладает чрезвычайно высокой контагиозностью. Сейчас новый штамм FLiRT доминирует в Соединенных Штатах Америки и еще в 14 странах. Скорость его распространения достаточно высокая: за две недели доля этого штамма в США увеличилась в восемь раз», сообщила изданию заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медицинского университета.
Новый штамм отличается высокой скоростью распространения, а также способностью уклоняться от имеющегося в организме людей иммунитета к COVID-19. По данным ВОЗ, штаммы FLiRT выявлены в 14 странах Европы и в Израиле. По мнению ученых, новые штаммы вируса не спровоцируют рост госпитализаций или тяжелого протекания болезни.