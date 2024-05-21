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В Прикамье этим летом придет новый штамм коронавируса FLiRT

В Прикамье этим летом придет новый штамм коронавируса FLiRT

21 мая 2024, 11:14
Фото: properm.ru
Штамм отличается своей высокой скоростью распространения.

Летом 2024 года в Прикамье ожидается рост заболеваемости новым штаммом коронавируса FLiRT. Об этом сообщило издание «КП-Пермь» со ссылкой на доктора медицинских наук Ирину Фельдблюм.

«Штамм FLiRT — это производный подвид вируса от „омикрона“, который циркулирует у нас достаточно давно и обладает чрезвычайно высокой контагиозностью. Сейчас новый штамм FLiRT доминирует в Соединенных Штатах Америки и еще в 14 странах. Скорость его распространения достаточно высокая: за две недели доля этого штамма в США увеличилась в восемь раз», сообщила изданию заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медицинского университета.

Новый штамм отличается высокой скоростью распространения, а также способностью уклоняться от имеющегося в организме людей иммунитета к COVID-19. По данным ВОЗ, штаммы FLiRT выявлены в 14 странах Европы и в Израиле. По мнению ученых, новые штаммы вируса не спровоцируют рост госпитализаций или тяжелого протекания болезни.

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#Сша#Коронавирус#COVID-19#Прикамье#Европа#Израиль#ВОЗ#FLiRT#Омикрон
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