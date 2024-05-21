Валерий Сухих: Регион адаптировался к непростым условиям санкционного давления

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
На минувшей неделе состоялись публичные слушания по исполнению бюджета за 2023 год. Региональный Минфин публично представил итоговые цифры. За счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений региональная казна нарастила доходную часть. По итогам года доходы превысили плановые показатели более чем на 16% и составили 243,3 млрд. рублей. Такие оптимистичные показатели бюджет Прикамья демонстрирует не первый год, что позволяет увереннее говорить о том, что регион адаптировался к непростым условиям санкционного давления.
Растет и качество бюджетной политики. Уровень освоения средств, выделяемых на ключевые направления региональной политики, из года в год находится в фокусе внимания краевых парламентариев. Правительство, в свою очередь, предпринимает значительные усилия по улучшению соответствующих показателей. В итоге — положительный результат. Согласно информации, бюджет 2023 года исполнен на 95,2% — и это самые высокие показатели освоения средств за последние 3 года. За этими сухими цифрами стоят конкретные результаты, ощутимые, прежде всего, жителям Прикамья.
Так, в 2023 году в эксплуатацию было введено 11 объектов здравоохранения, в числе которых краевая инфекционная больница в Перми, здание больницы в Полазне, а также четыре поликлиники и две сельские врачебные амбулатории. В сфере образования также возводилась новая инфрастуктура: построено общежитие для политехнического колледжа в Чернушке, общежитие для авиатехникума им. Швецова, сданы школы по ул. Кронштадтской и ул. Холмогорской.
«Бюджетная политика региона в трехлетнем периоде представляет собой тактический план действий. Для успешного развития в долгосрочной перспективе необходима стратегия. Период санкционного давления со стороны, сменивший длительные пандемийные ограничения, значительно изменил экономическую конъюнктуру. Очевидно, что регион должен пересмотреть видение по развитию экономики в новых условиях». — говорит председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих.
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внес на рассмотрение Законодательного Собрания законопроект о Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2035 года. Правительством проведена серьезная подготовительная работа совместно с предпринимательским, научным сообществом и общественностью. В Стратегии определены основные направления экономического развития региона на предстоящее десятилетие. Предполагается, что больший вклад в развитие региона должны внести традиционные отрасли — обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. При этом будут развиваться и сферы информационных технологий, строительства, операций с недвижимым имуществом, научной деятельности, а также цифровая экономика и сфера услуг.
Накануне пленарной недели на площадке краевого парламента депутатский корпус совместно с губернатором обсудил проект Стратегии в формате «нулевого» чтения. Документ, от которого зависит развитие региона на ближайшие годы, вызывает большой интерес народных избранников, которые представляют и защищают интересы жителей всех территорий края. Важно, чтобы в сегодняшних непростых условиях регион имел четкий план действий, который будет служить ориентиром для государственных органов, бизнеса, НКО и других участников социально-экономической жизни Прикамья, отмечают депутаты.
В конечном итоге успешная реализация Стратегии нацелена на повышение уровня жизни прикамцев. Принципиально важно, чтобы в Прикамье были созданы все условия для создания здесь семьи, воспитания детей, их обучения и впоследствии построения ими успешной карьеры. Пермский край имеет все возможности для того, чтобы стать точкой притяжения для специалистов самых разных отраслей промышленности и креативного сектора. Принятие Стратегии должно стать значимым прорывом для региональной политики, в центре которой был и остается человек.
Ещё один законопроект повестки точно порадует юных прикамцев и их родителей. Губернатор Пермского края предложил расширить господдержку на детский отдых. Принятие законопроекта позволит родителям получать сертификаты или компенсацию части расходов на приобретение путевки в лагеря палаточного типа. Согласно документу, льготы будут предоставляться уже в ходе нынешней летней оздоровительной кампании.
Вопрос детского отдыха остается важным для прикамских семей, как с точки зрения качества инфраструктуры и условий пребывания детей на отдыхе, так и с точки зрения финансовой нагрузки. Для поддержания темпов развития рекреационной индустрии в Прикамье уже не раз расширялся перечень приоритетных туристических направлений. Поддержка предпринимателей мотивирует на развитие соответствующей инфраструктуры и увеличение предложений.
Предложенный губернатором законопроект может значительно дополнить существующий спектр подобных мер поддержки.
В рамках традиционного «парламентского часа» выступит министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина. Она расскажет о региональной поддержке малого и среднего предпринимательства. Также парламентарии заслушают информацию о работе Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Её представит начальник ведомства Александр Урусов.