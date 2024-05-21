Валерий Сухих: Регион адаптировался к непростым условиям санкционного давления

В конечном итоге успешная реализация Стратегии нацелена на повышение уровня жизни прикамцев. Принципиально важно, чтобы в Прикамье были созданы все условия для создания здесь семьи, воспитания детей, их обучения и впоследствии построения ими успешной карьеры. Пермский край имеет все возможности для того, чтобы стать точкой притяжения для специалистов самых разных отраслей промышленности и креативного сектора. Принятие Стратегии должно стать значимым прорывом для региональной политики, в центре которой был и остается человек.