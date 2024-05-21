Власти Тюменской области выделили 7,1 млн рублей на реконструкцию «Дома Машарова»

Posted Вчера, 13:37
Published Вчера, 13:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
Эту информацию можно найти на сайте «ЕИС Закупки», сообщает uralpolit.ru.
По условиям тендера победитель должен будет провести исследование инженерных систем и разработать проектную документацию для реставрации здания. Она также должна включать создание дизайн-проекта интерьеров музея. Общая площадь объекта составляет 325,02 квадратных метров.
В документации к закупке указано, что процент утраты культурного наследия для здания памятника составляет 15%, для территории — 90%, а для малых архитектурных форм — 100%.
Работы должны быть завершены до октября следующего года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 июня, а результаты будут объявлены 10 июня.