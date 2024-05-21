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Published Вчера, 13:37

Modified Сегодня, 03:39

Updated Сегодня, 03:39

Власти Тюменской области выделили 7,1 млн рублей на реконструкцию «Дома Машарова»

21 мая 2024, 13:37
Власти Тюменской области выделили 7,1 млн рублей на проведение реконструкции здания «Дом Машарова», которое находится по адресу Ленина, 24. Сейчас ведется поиск подрядчика для выполнения этого проекта. Начальная стоимость работ составляет 7,1 млн рублей.

Эту информацию можно найти на сайте «ЕИС Закупки», сообщает uralpolit.ru.

По условиям тендера победитель должен будет провести исследование инженерных систем и разработать проектную документацию для реставрации здания. Она также должна включать создание дизайн-проекта интерьеров музея. Общая площадь объекта составляет 325,02 квадратных метров.

В документации к закупке указано, что процент утраты культурного наследия для здания памятника составляет 15%, для территории — 90%, а для малых архитектурных форм — 100%.

Работы должны быть завершены до октября следующего года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 июня, а результаты будут объявлены 10 июня.

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